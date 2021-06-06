طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية هاتفيا وإلكترونيا ودفع الفواتير وإصلاح الأعطال

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية هي احد الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في جميع محافظات المملكة سواء مواطن سعودي، وتسعي السلطات السعودية تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها اكثر تطورا لمواكبه كافة أشكال التقدم التكنولوجي الذي اصبح ثمة العصر الحديث، ومن بين الخدمات التي تم تطويرها للتسهيل على المواطنين العناء والشقاء الذي كان بلقاء لإنجاز أي أمر يخص شركة الكهرباء في الماضي وتم أيضا تطوير الوصول إلى أدارة خدمة عملاء شركة الكهرباء السعودية سواء كان هذا التواصل إلكتروني أو هاتفي، كما تم الإعلان عن شروط ورسوم تركيب عداد كهرباء والتي سبق وان تحدثنا عنها في مقال سابق، أما نحن الآن في صدد الحديث عن طرق التواصل الهاتفي أو الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء كما أيضا سوف نقوم بشرح بعض الأمور الخاصة بدفع الفواتير وإصلاح الأعطال.

أرقام شركة الكهرباء السعودية

وأعلنت شركة الكهرباء في المملكة عن تخصيص بعض الأرقام الساخنة وتكون من أجل التواصل مع المواطنين السعودين أو المقيمين وذلك من اجل استقبال الشكاوى والعمل على حلها من خلال الاتصال على الرقم 920001100، كما يمكن للمشترك الحصول على معلومات الفاتورة من خلال أجهزة الخدمات الذكية في العديد من المواقع، كما أتاحت الشركة خدمة برنامج تيسير والفاتورة الثابتة، كما يمكن للمستهلك أيضا الاتصال المباشر على مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي منها حساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر [email protected]، وكذلك أيضاً خدمة الرسائل القصيرة المجانية بالهاتف الجوال عبر الرقم الموحد لجميع الشبكات (500120).

رقم طوارئ الكهرباء السعودية

كما أتاحت الشركة لكل المستهلكين في جميع أنحاء المملكة رقم طوارئ من أجل التواصل مع المواطنين سواء أعطال، المنازل، أو الشوارع الهامة في الأحياء السكنية وذلك يكون من اجل الحفاظ علي سلامة المواطنين، وتعمل الشركة على الاستعداد اللازم لتلقى البلاغات والاتصالات حول كافة الأعطال الطارئة على رقم طوارئ الكهرباء، وهو 933، كما أتاحت الشركة خدمة جديده منذ فتره وهي التسجيل في الفاتورة الثابتة لشركة الكهرباء السعودية والتي لاقت استحسان كبير من جميع الأشخاص الذين استخدموها.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

كما أتاحت الشركة عدد ليس بمحدود من طرق التواصل مع عملاء الشركة ليكون علي اتصال دائم بالمستهلك في المملكة وذلك لحل جميع المشاكل التي تواجه بعض المستهلكين، كما أتاحت شركة الكهرباء رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر خدمة حاسبتي، كما سهلت جميع إجراءات إرسال الشكاوى أو الوصول إلى المقر من خلال التالي العنوان الرئيسي للشركة، تقاطع ش العليا مع ش ريحانة بنت زايد- حي العارضة- ص.ب 22955- الرياض.