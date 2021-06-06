نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على جدارة وظائف أمانة الرياض 1442 في المقال التالي
التقديم على وظائف أمانة الرياض عبر رابط جدارة بوابة الوظائف الحكومية وذلك على حسب شروط التسجيل في موقع جدارة الرسمي، بداية من التعرف على مواعيد التقديم وحت بدء تقديم الطلبات حلى حسب شروط جدارة الرسمية، والفئات المستهدفة بقبول الطلبات من الخريجين والخريجات الحاصلين على الشهادات والمؤهلات المناسبة، والخيرات المطلوبة والدرجات الوظيفية التي سيتم التعيين عليها.
التقديم على جدارة 1442
التقديم على جدارة له قواعد، ومنها القيام بعمل مفاضلة بين المتقدمين على حسب البيانات والمؤهلات ، ثم الترشيح للمقابلة الشخصية أو الاختبارات في الجهة التي سيتم تحديد مقرها، وإطلاع المرشحين على ذلك، عندها يتم طلب المستندات للتحقق من البيانات بعدها يتم الاختبار وإجراء الفحوصات المطلوبة، وجمعيها من الأمور التي سيتعرف عليها المرشح أو المرشحة في حينه.
وظائف أمانة الرياض
بيان بوظائف أمانة الرياض المتاح التقديم عليها بعدة تخصصات، وكل وظيقة مبين بجوارها اسم الدرجة أو المرتبة التي سيتم التعيين عليه، وهي وظائف فنية لمهندسين، وباحث قانوني وأخصائيين.
- وظائف على المرتبة الثامنة، بمسمى مهندس معماري بعدد 6 وظائف، ومهندس مدني بعدد وظيفتان، و3 وظائف بمسمى مهندس تخطيط، وباحث قانوني.
- وظائف المرتبة السابعة مهندس معماري مساعد بعدد 10 وظائف، مهندي مدني مساعد بعدد 7 وظائف، مهندس تخطيط وظيفتين، مهندس زراعي مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مهندس تنسيق مواقع مساعد، مهندس بيئة، مهندس مساحة، مطور برامج، أخصائي أمن معلومات.
- المرتبة السادسة بها باحث عمليات موارد بشرية، مصمم جرافيك، باحث إعلامي مساعد، مصور تلفزيوني.
الفئات المستهدفة للتقديم على وظائف أمانة الرياض
تستهدف الوظائف البالغ عددها 43 وظيفة الخريجين والخريجات من الحاصلين عن درجة البكالوريوس، أو الماجستير، والمولوية تم وضعها للحاصلين على تخصصات غير تربوية، حيث أن أغلب الوظائف فنية، وحول شروط التقديم فهي:
- التأكد من صحة البيانات ، والاختيار للوظيفية المناسبة قبل التقديم.
- تقديم قرار بمعادلة الشهادة مصدق من وزارة التعليم لمن حصل على شهادة من خارج المملكة.
- حصور الاختبار المهني المحدد للجامعيين في وقت سابق.
- جميع الوظائف لها مقابلة شخصية شرط للقبول التهائي.
- سيتم دعوة اكثر من مرشح على كل وظيفية لخين عقد المقابلة الشخصية.
- تتم مطابقة بيانات المرشحين الأكثر نقاطاً في المقابلة الشخصية.
- ستعلن النتائج النهائية اوسماء المرشحين المقبولين على موقع بوابة أمانة الرياض الرسمية.
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