قسط بأقل راتب وبدون فوائد تمويل فورى بشروط ميسرة لجميع العملاء

قسط بأقل راتب وبدون فوائد تمويل فوري يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، كما أتاح البنك لبعض الفئات مثل الأرامل والمطلقات والمواطنين المتقاعدين فرصة الاستفادة من هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات غير معقدة ، وقد جاء بنك التنمية الاجتماعية ضمن مجموعة من أهم وأكبر البنوك في المملكة والتي تقدم منتجات تمويلية اجتماعية تناسب جميع الفئات ، كما يعمل البنك علي توفير عروض تمويلية للأسر من ذوى الدخل المحدود بالإضافة إلى توفير منتجات تمويلية للعاطلين عن العمل بشروط ميسرة.

قسط بأقل راتب وبدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم البنك منتج آهل بدون فوائد ولا رسوم وبالتقسيط حتي 5 سنوات ، كما يمكن لطالب التمويل الاستفادة من المنتج بأقل راتب بالإضافة إلى سرعة إتمام إجراءات طلب الحصول على المنتج ، ومن خلال متابعة هذا المقال سوف تتعرف عزيزي القارئ علي أهم المزايا التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل آهل في المملكة العربية السعودية.

تمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للأفراد من رجال ونساء من موظفي القطاع الخاص او القطاع العام الاستفادة من التمويل. تمويل شخصي بدون فوائد أو رسوم إدارية. يوفر بنك التنمية الاجتماعية للأفراد الراغبين في الحصول على منتج آهل خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة تصل حتي 5 سنوات. يقدم البنك تمويل آهل بمبالغ مالية تبدأ من 18 ألف ريال سعودي وتصل حتي 60 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من تمويل آهل بشروط ميسرة. أتاح بنك التنمية الاجتماعية الفرصة لبعض الفئات مثل الأرامل والمطلقات والمهجورات للاستفادة من تمويل آهل بمتطلبات بسيطة وشروط غير معقدة. يعمل البنك علي سرعة تقديم الموافقة على طلب الحصول على المنتج وذلك بعد توافر جميع الشروط.

رابط التقديم على طلب تمويل آهل وشروط الاستحقاق