نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي تمويل من جنى.. تجارب حية والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر مركز جنى، إمكانية الحصول علي القروض الحسنة لدعم المشاريع الصغيرات ولدعم السيدات اللاتي يمتلكن مواهب وأفكار حية في المملكة العربية السعودية، ويعد المركز من أهم مراكز التمويل في السعودية التي تقدم الدعم للمشروعات المربحة التي تعود بالنفع علي أصحابها والتي تصب في العموم علي الاقتصاد والمجتمع السعودي، واستفادت العديد من المشاريع الصغيرة بدعم مركز جنى.

وفي السطور التالية نعرض تجارب حية مع قرض مركز تمويل، والبرامج والقروض التي تقدمها جمعية جنى بالإضافة إلي طريق التقديم علي تمويل جنى وغيرها من المعلومات المتعلقة.

تجارب حية مع قرض جنى

روت العديد من السيدات تجاربهن مع القروض التي تقدمها جمعية جنى، حيث تقدم الجمعية العديد من الخدمات والقروض في المملكة ومن أبرز هذه التجارب ما يلي:

التجربة الأولي: تقول سيدة إنها كانت ترغب في إقامة مشروع خاص بها ولكن في نفس الوقت لا تمتلك الدعم الكافي لإقامته، وبعد أن سمعت علي قرض جنى وإعلانه إمكانية مساعدة السيدات اللواتي لديهن أفكار مشاريع مربحة، بدأت تبحث عنه والتعرف علي الشروط الخاصة بالحصول علي القرض التي كانت بالفعل بسيطة وغير معقدة، وتضيف أنها توجها إلي مقر مركز جنى وحصلت علي القرض وأقامت المشروع الخاص بها وهو كوفي وبعد انتهاء سداد القرض تفكر في فتح فرع جديد للكوفي.

التجربة الثانية: تروي سيدة أنها بعد التخرج من الجامعة اكتشفت أن لديها موهبة التزيين وبدأت العمل في صالات الأفراح وقاعات الاحتفالات للأقارب والأصدقاء في مقابل أسعار رمزية، وبالصدفة تعرفت علي إعلان قرض مركز جنى بالصدفة بفتح باب التسجيل للقروض الحسنة الخاصة بالمشاريع الصغيرة، وبعد التسجيل حصلت بالفعل علي القرض بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة من المركز، بدأت في تجهيز شركة صغيرة للتزيين وتم افتتاح الشركة بشكل رسمي وحققت حلمها.

قروض وبرامج جمعية جنى

تعد جمعية جنى من الجمعيات المهمة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الدعم للنساء العاملات والبدء في مشروع الخاصة بهن وتحقيق أحلامهن والاستفاد من الدخل المقدم وإعالة أسرهم، وقدمت الجمعية العديد من القروض بدون أي فوائد أو رسوم والبرامج للسيدات والتي جاءت علي النحو التالي:

القرض الأول: يحصل المتقدم علي قرض يصل إلي 4200 ريال سعودي، علي أن يكون القسط الشهري نحو 350 ريال سعودي كل شهر.

القرض الثاني: تصل قيمة القرض المقدم للمستفيد نحو 6000 ريال سعودي ويتم سداد 500 ريال سعودي قسط شهري.

القرض الثالث: يحصل المستفيد من القرض نحو 8400 ريال سعودي ويتم دفع قسط شهري نحو 700 ريال سعودي حتي الانتهاء من سداد المبلغ بالكامل.

القرض الرابع: يصل قيمة القرض الرابع نحو 10200 ريال سعودي علي أن يتم دفع قسط شهري نحو 850 ريال سعودي.

القروض الكبيرة: تقدم الجمعية قروض كبيرة تصل إلي عشرة آلاف ريال سعودي حتي 250 ألف ريال سعودي.

شروط وطريقة التقديم علي تمويل جنى

وضع مركز جنى، شرطين فقط للحصول علي التمويل المقدم، حيث يشترط أن يبلغ عمر الفتاة أو السيدة الراغبة في الحصول علي التمويل نحو18 عاما ولا يزيد عن ستين عاما، وأن يتوافر ضامن من أهل الحي الذي تعيش فيه.

ويمكن للسيدات الراغبات في الحصول علي تمويل جنى، التقديم عليه بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية: