حساب المواطن تسجيل الجديد متاح رابط تسجيل حساب مواطن  وأهم المعلومات المطلوبة للحصول على الدعم الحكومي

حساب المواطن تسجيل الجديد حيث تم إتاحة الفرصة لجميع الراغبين من الشعب السعودي الانضمام إلى البرنامج الذي أطلقته المملكة العربية السعودية عبر وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بهدف توزيع مقدرات الدعم الحكومي على أفراد الشعب من متوسطي الدخل وأصحاب الدخل المنخفض حتى ينعم الجميع بحياة كريمة في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز أل سعود الذي أصدر قرار ملكي عام 2017 لإنشاء البوابة الإلكترونية حساب المواطن لدعم الأسر الفقيرة والمتضررين من ترك أعمالهم ووظائفهم جراء تفشي فيروس كرونا كوفيد 19 وتم تسليم أول دفعة في شهر ديسمبر 2017 وتستمر الدفعات حتى هذا الشهر يونيو 2021 ومن خلال الدخول عبر البوابة حساب المواطن يمكن التسجيل بعد استيفاء الشروط والمعلومات والضوابط القانونية التي أقرها الحساب وسوف نتناول معاً من خلال موقع “ثقفني”

المعلومات والشروط ورابط التسجيل جديد حساب المواطن

من يمكنه تسجيل جديد حساب المواطن

لمن لم يسبق له الاشتراك أو كان ضمن المستفيدين ولكن أغلق حسابه بسبب عدم تحديث البيانات أو مرور موعد الاعتراض على الدفعة ويقدم الاعتراض بعد خمس أيام وخلال خمس عشر يوم قبل صدور الدفعة الجديدة وإليكم:

شروط تسجيل جديد حساب مواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن عدة شروط لابد من توافرها حتى يستطيع المتقدم الحصول على الدعم الحكومي الذي يتم صرفه في صورة دفعات شهرية تسلم للمستفيد على حسابه البنكي المسجل في بيناتهم الشخصية والشروط هي::

أن يكون المتقدم من المواطنين السعودين (جنسيه سعودية).

تكون إقامته دائمة بالمملكة ولا يزيد وجوده خارج البلاد عن ثلاث شهور.

يكون المسجل من منخفض الدخل أو ذو دخل متوسط ولا يزيد دخله عن 6000 ريال سعودي.

لايقل عمر المستفيد عن 18 عام ويحمل بطاقة هوية سعودية وكارت الأسرة وبدون كل المعلومات المطلوبة عن أسرته.

الطريقة الصحيحة لتسجيل حساب جديد

البحث عن البوابة الإلكترونية حساب المواطن على الشبكة العنكبوتية ثم الدخول إلى الموقع عبر الرابط الرسمي

نضغط على تسجيل جديد حساب المواطن

تسجيل جميع البيانات المطلوبة وتدوينها مثل الاسم ورقم الهوية السعودية رقم هاتف صحيح تاريخ الميلاد كود التحقق.

مثل الاسم ورقم الهوية السعودية رقم هاتف صحيح تاريخ الميلاد كود التحقق. اضغط على تسجيل.

انتظر حتى تصلك رسالة عبر رقم الهاتف المسجل مسبقاً يتضمن رقم المرور السري.

نعود للحساب وتدوين الرقم السري ورقم الهوية وكود التحقق.

اضغط دخول ستظهر أمامك خانه تغير الرقم السري يمكنك كتابة رقم سري جديد ثم كتابته مرة أخري للتأكيد وتضغط تغير أو إلغاء.

سوف يظهر صفحة تحتوي علي اربع إيقونات هي:

تغير رقم الجوال. تغير الرقم السري. تعبئة البيانات واستكمال الطلب. ملخص معلومات المشترك (المستفيد).

أضغط أيقونة تعبئة الطلب وتدوين البيانات.

البيانات المطلوبة لحساب المواطن.

اضغط تسجيل الطلب.

يتم فحص البيانات من خلال القائمين على الحساب والموافقة على استحقاق الأهلية ويتم أعلان نتيجة قبول الطلب عبر البوابة الإلكترونية عن طريق الضغط على الاستعلام عن الطلب ويتم رفض حساب مواطن جديد في حالة تسجيل البيانات بطريقة خطأ.