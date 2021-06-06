موعد صرف ونزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد يونيو 2021 ذي القعدة 1442 الفئات المستحقة

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عمر شويل - جدة موعد صرف ونزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يونيو 2021، ذي القعدة 1442 والذي يتم الاستعلام عنه من خلال رابط الاستعلام عن صرف راتب الضمان الاجتماعي وكذلك يمكن التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، حيث أتاح الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلك الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان، حيث تعتبر الوزارة منوط بها تقديم خدمتها ومظلتها الاجتماعية للمستحقين والمستفيدين، وهم الفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، هذا وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المساعدة من أجل توفير حياة كريمة للفئات محدودة الدخل، هذا وقد تحدد بالفعل موعد صرف ونزول راتب ومعاش الضمان الاجتماعي لشهر يونيو.

موعد صرف ونزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد يونيو 2021 ذي القعدة 1442

وتجدر الإشارة إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع سيتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي للمستحقين، حيث تقرر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم الخميس 29 شوال 1442، الموافق العاشر من شهر يونيو 2021، وبذلك يمكن للمستحقين لتلك الرواتب تسجيل الدخول على الرابط المُخصص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن راتب الضمات الاجتماعي.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

هذا وتناشد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيديها ومستحقي الضمان الاجتماعي القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك حتى يتجنبوا توقف صرف رواتبهم ومستحقاتهم، حيث يمكن تسجيل الدخول على الرابط المُخصص لتحديث البيانات برقم الهوية الوطنية، والقيام بتعديل بيناتهم في حال كان هناك تعديل في الحالة الاجتماعية للمستفيد، وكذلك إضافة البيانات التي استجدت، والتأكد من أن البيانات الجديدة صحيحة ومطابقة للواقع الحالي، ويتم التأكد من مراجعة البيانات قبل التحديث.

الفئات المستحقة والمستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة.

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

ما هي قيمة راتب الضمان الاجتماعي وفقاً لعدد أفراد الأسرة

دائما ما يتساءل المواطنين عن قيمة الراتب الذي تقوم وزارة الموارد البشرية بصرفه للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث يتم تحديد الراتب وفقاً وحسب عدد أفراد أسرة المستفيد، وكذلك حسب الحالة الاجتماعية، طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي يتبعه المستفيد، وبينان قينة الراتب كالتالي:

الفرد الواحد: يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي كراتب شهري. الأسرة من فردين: يصرف لها 1285 ريال سعودي. الأسرة من 3 أفراد: يصرف لها 1570 ريال سعودي. الأسرة من 4 أفراد: يصرف لها راتب الضمان 1855 ريال سعودي. الأسرة من 5 أفراد: يُصرف لها مبلغ 2140 ريال سعودي. الأسرة من 6 أفراد: يُصرف مبلغ 2420 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تقدم العديد من الخدمات والبرامج الاجتماعية، ومن أهم برامج الدعم الاجتماعي برنامج التأهيل الشامل والشروط والضوابط لذوي الإعاقة وكفالة الأيتام، كما تسعى الحكومة السعودية لمد مظلتها الاجتماعية لتشمل إعانة الزواج، وغيرها من البرامج التي تهدف لتوفير حياة كريمة لموطنيها والتي تقدمها الوزارة تحت مظلتها الاجتماعية.