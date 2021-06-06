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عمر شويل - جدة رقم سكني الموحد للاستفسارات عن طلبات الدعم السكني يكون عبارة عن رقم تم تخصيصه من خلال وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حتى يتم تقديم الشكاوى والاستفسارات المختلفة بخصوص أي أمر حول البرنامج، ويكون البرنامج السكني من ضمن البرامج المقدمة من وزارة الإسكان من أجل توفير الدعم السكني لكل من المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط، فإنه يعتبر من المبادرات المخصصة من أجل توفير سكن خاص بالمواطنين بالأسعار التي تكون جيدة للغاية ومخفضة عن أسعار السوق.

برنامج سكني

يكون برنامج سكني من إحدى المبادرات التي تم تأسيسها من خلال المملكة العربية السعودية، من أجل توفير سكن اقتصادي للمواطنين في السعودية ويكون بسعر مخفض وجيد عن الأسعار التي توجد في الأسواق، ويوفر البرنامج لجميع المستفيدين إمكانية شراء المنزل بالتقسيط لمدة سنوات بقسط يكون ميسر على العميل وبدون فرض أي فائدة، ولكن يجب أن تتوفر لدى المتقدمين مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومن ثم يتم تسجيل المستحقين في البرنامج لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم.

فإن برنامج سكني يعمل على تقديم دعم كبير من خلال صندوق التنمية العقاري الذي يعمل على إتاحة أرض، ثم يتم البناء عليها حيث تعمل الوزارة على دفع الأرباح الخاصة به، ويكون هدف البرنامج هو تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تحسين وتعزيز كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها عبر وزارة الإسكان، فإن هذا البرنامج يعمل على زيادة قيمة الدعم والإنتاج.

رقم سكني الموحد للاستفسارات عن طلبات الدعم السكني

إن برنامج سكني الخاص بوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية يتيح إلى العملاء رقم موحد، من أجل التواصل مع موظفي خدمة العملاء المتخصصين للرد على الاستفسارات والشكاوى حول البرنامج والخدمات التي يقدمها، ويكون الرقم مجاني وبدون أي رسوم إضافية كما يكون هذا الرقم مستقبل لجميع المكالمات الخاصة بالعملاء، ومتاح على مدار اليوم من خلال الدعم الفني ويكون الرقم كالآتي 199090.

كيفية تحميل برنامج سكني على الهاتف

كما أن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية قد أطلقت تطبيق خاص ببرنامج سكني، من أجل التسهيل على المواطنين لكي يصلوا لجميع الخدمات المقدمة عبر موقع البرنامج الرئيسي ويكون التطبيق متاح على جميع الهواتف الذكية، يمكن تحميله بكل سهولة حتى يصل العملاء والمستفيدين بالبرنامج من الحصول على أي خدمة بدون أي مشاكل أو مشقة سواء على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو على هواتف الآيفون.

كيفيه التواصل مع الدعم الفني لبرنامج سكني

إن برنامج سكني يوفر إلى المستفيدين رقم موحد من أجل الاستفسار عن أي من الخدمات التي تقدم عبر البرنامج، إلى جانب أن هناك الكثير من الطرق الأخرى التي يمكن أن يتواصل من خلالها العملاء مع أفراد خدمة العملاء، وذلك حتى يتيح للعميل إمكانية الاختيار من بين هذه الطرق ما يناسبه وتكون الطرق كالآتي:

الاتصال على الرقم الموحد 199090.

التواصل مع خدمه عملاء برنامج سكني، من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

التواصل مع الدعم الفني لبرنامج سكني عن طريق الولوج للموقع الرئيسي.

إمكانية التواصل على الرقم الخاص بصندوق البريد الذي يخص الوزارة 68222.

الذهاب إلى أي من الفروع المخصصة للبرنامج، والتي تنتشر في كافة أنحاء السعودية.

إرسال الاستفسار أو الشكوى إلى عنوان البريد الإلكتروني التابع للبرنامج [email protected]

شروط الحصول على دعم برنامج سكني

تكون هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن، من أجل الحصول على الدعم المقدم من برنامج سكني الخاص بوزارة الإسكان في السعودية وتكون الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم من جنسية سعودية.

يلزم ألا يقل عمر المتقدم عند 25 سنة، وإذا كان الشخص متزوج فينبغي ألا يزيد عمر أحد أبناؤه الغير متزوجين عن 25 سنة.

ينبغي ألا يكون الشخص المتقدم للحصول على دعم برنامج سكني قادر على شراء أي مسكن.

ضرورة عدم امتلاك الأسرة لما يتخطى ثلاث سيارات.

قدمنا إليكم جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالتواصل مع رقم سكني الموحد كما تحدثنا عن طرق التواصل مع موظفين الدعم الفني في برنامج سكني المخصص لدعم المواطنين وتقديم سكن اقتصادي إليهم.