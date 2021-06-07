الراجحي تمويل السيارات يعتبر من الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي، والذي يعد من أشهر البنوك بالمملكة العربية السعودية، وجميع التعاملات في داخل البنك تتم من خلال أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نتعرف على جميع تفاصيل الموضوع من خلال هذا المقال.

الراجحي تمويل السيارات

يستطيع جميع العملاء في بنك الراجحي أن يستفيدوا من خدمة تمويل السيارات سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين السعوديين أو المتقاعدين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بصراف الراجحي، ولكن يضع البنك مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في المتقدم للحصول على التمويل.

شروط الراجحي تمويل السيارات للمواطن

لا يقل الراتب عن 2000 ريال بالنسبة إلى الأفراد الذين يعملون في القطاع العام، أما بالنسبة إلى الذين يعملون في القطاع الخاص يتراوح الراتب من 3500 ريال إلى 7500 ريال.

لابد من أن لا تقل فترة العمل في الوظيفة الحالية عن شهر كامل بالنسبة إلى القطاع العام.

أما القطاع الخاص فتكون ما بين ثلاثة شهور إلى عام كامل.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد عمره عن 60 عامًا بالنسبة إلى العاملين في القطاع العام.

سن المتقدمين يتراوح ما بين ال 21 وال 25، ولا يزيد عن 60 عام بالنسبة إلى القطاع الخاص .

لا بد أن تكون جهة العمل معتمد من مصرف الراجحي سواء تابعة إلى القطاع العام أو الخاص.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارات

يضع بنك الراجحي مجموعة من المستندات من الضروري توفرها مع المتقدم، وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

خطاب من جهة العمل، ولابد أن يكون مصدق عليه من الغرفة التجارية بالنسبة إلى الأفراد الذين يعملون في القطاع الخاص.

عرض سعر للسيارة التي يريد الشخص أن يحصل على التمويل من أجلها.

نموذج طلب التمويل، ويقوم الشخص بتعبئة بشكل صحيح.

حاسب التمويل

هناك الكثير من الفوائد التي تعود على عملاء بنك الراجحي عندما يستمتعوا بخدمة تمويل السيارات من مصرف الراجحي، وهذه المزايا أهمها :