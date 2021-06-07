رقم بنك الراجحي هو خدمة الهاتف المصرفي ويتم تقديم هذه الخدمة للعملاء بشكل مجاني، حيث أن بنك الراجحي من أشهر بنوك المملكة العربية السعودية وذلك بسبب تقديم أفضل خدمات مصرفية للعملاء، حيث أن البنك يهتم بالفئات المختلفة من العملاء وذلك طوال اليوم وكذلك الرد على مختلف استفساراتهم وتقديم المشورة لهم وذلك من خلال خدمة الهاتف، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على رقم بنك الراجحي.

رقم بنك الراجحي

يمكن لعملاء بنك الراجحي أن يقوموا بكافة المعاملات المصرفية البنكية على حساباتهم المصرفية على مدار ساعات اليوم بسهولة من خلال الهاتف الأرضي أو الهاتف الجوال، وذلك سواء كانوا خارج أراضي المملكة أو داخلها، ولكن مع استثناء العطلات الرسمية.

ومن أهم الأرقام التي يمكن للعميل الاتصال بها على مصرف الراجحي:

رقم الهاتف المصرفي الواحد الجديد وهو +966920003344.

رقم بنك الراجحي المجاني للهاتف الجوال لعملاء البنك الحاليين وهو 8001248880.

رقم بنك الراجحي مجاني ولكن للعملاء الجدد وهو 8001241222.

العمليات التي يمكن للعميل القيام بها من خلال رقم بنك الراجحي

يمكن للعميل القيام بعدة عمليات مصرفية مختلفة من خلال هاتف بنك الراجحي وذلك كالتالي:

الإطلاع على التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي.

سداد الفواتير الخاصة بالمرافق العامة كالكهرباء والاتصالات أو الهاتف أو المياه.

سداد فواتير المدفوعات الحكومية.

تحويل الحساب من مصرف الراجحي إلي بنك داخلي أو خارجي.

الإطلاع على كشف البطاقة الائتمانية. القدرة على تسجيل الأموال المستحقة من خلال الهاتف.

يمكن تفعيل أو إلغاء أو إعادة إصدار البطاقات الائتمانية التي تخص العميل أو طلب بطاقة جديدة.

الاستفسار عن قيمة أقساط التموين والسداد المبكر لتلك الأقساط. الشراء من خلال بطاقات الإنترنت وبطاقات أسعار الأسهم.

خطوات التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي

يمكن للعملاء الجدد الغير مسجلين بخدمة الهاتف أو الراغبين في إعادة التسجيل في الخدمة عند نسيان كلمة المرور أن يقوموا بالتسجيل من خلال الخطوات التالية: