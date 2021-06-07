نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية لعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية. أعلنت عن بدء قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. ممن تتوافر فيهم الشروط المعلنة من قبلها. حيث أنه هناك من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الراغبين في الالتحاق بها، ويتمتع الملتحقين بالكلية. بمجموعة من الامتيازات. لعل أبرزها هو الحصول على

رابط التقديم بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية لعام 1443

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية. عن إتاحة التقديم للطلبة والطالبات الحاصلين على الثانوية. وذلك من خلال التقديم على الموقع الالكتروني. الخاص بها، حيث ستتم إتاحة التسجيل كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية. اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 26 شوال 1442 الموافق 7/6/2021 ولمدة 5 أيام.

شروط القبول:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.

2- ألا يقل معدله التراكمي في الثانوية العامة (العلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادلها عن 90%.

3- أن يكون من الحاصلين على الثانوية العامة. في أخر ثلاث سنوات من دفعات (1439/1440، 1440/1441، 1441/1442). على أن تكون الأفضلية فيمن يتم قبولهم من خريجي الثانوية العامة للعام الجاري.

4- سن المتقدم لا يزيد عن 23 عام وقت تقديم طلب القبول.

5- التفرغ بشكل كلي للدراسة.

6- أن تكون نتيجته كحد أدني في القدرات العامة (70 %). وفي التحصيل الدراسي العلمي عن (65%).

7- اجتياز الفحص الطبي المقرر بمعرفة الكلية.

8- ألا يكون قد سبق فصله من أي كلية أخرى سواء لأسباب أكاديمية أو تأديبية.

9- يتعهد كافة الطلبة والطالبات الذين تم قبولهم بالكلية. عن قبول العمل في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية .التابعة للقوات المسلحة السعودية وفقاً لمصلحة الوطن.

مميزات القبول:-