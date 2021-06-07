تقديم النقل الداخلي والخارجي نظام فارس 1442.. رابط إدخال الرغبات وموعد إعلان النتيجة

تقديم النقل الداخلي والخارجي نظام فارس ، بدأت وزارة التعليم السعودية أمس الأحد فتح التقديم على النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس 1442 ، ومن خلال الدور المنوط به على موقعنا ننقل لكم أخبار وزارة التعليم السعودية حيث فعلت الوزارة رابط التقديم على النقل الداخلي والخارجي نظام فارس للمعلمين والمعلمات، وقد بدأ شاغلو الوظائف التعليمية إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام فارس 1442، وسوف نرفق لكم أدناه رابط دخول نظام فارس للتسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي.

تقديم النقل الداخلي والخارجي نظام فارس

التقديم على النقل الداخلي والخارجي نظام فارس 1442 ، وبخلاف رابط التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي عبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ، نعمل دائماً على توفير كافة السُبل والوسائل التي من خلالها يُمكنكم استخدام الخدمات الإلكترونية بكل سهولة ويُسر، وإليكم أدناه طريقة التقديم على النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس.

طريقة التقديم على النقل الداخلي والخارجي 1442

تسجيل الدخول عبر نظام فارس sshr.moe.gov.sa

كتابة البيانات اسم المستخدم – كلمة السر

اختيار أيقوني تسجيل الدخول

اختيار الخدمة الذاتية نظام فارس

اختيار أيقونة إدخال رغبات نقل معلم داخلي أو خارجي

اختيار التعميم والإقرار ثم الموافقة على جميع البيانات

اختيار أيقوني حفظ

تعبة الحقول الموضحة في صفحة إدخال الرغبات واختيار أيقونة تطبيق

سوف تظهر صفحة معاينة الطلب قبل التأكيد

بعد التأكيد على كافة البيانات والطلب المقدم

اختيار أيقونة تنفيذ

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية بدأت المرحلة الأولى لتأكيد بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل في 11 شوال 1442هـ حتى 15 شوال 1442هـ، وذلك عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، هذا وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار خلال الفترة القادمة، حيث سيتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي يوم 21 ذي القعدة 1442، بينما سيتم إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي في يوم 22 من نفس الشهر.