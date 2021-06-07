كيف تستخدم تمويل شخصي لتدفع جميع أقساط فواتيرك في قسط واحد بدون تحويل راتب

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عمر شويل - جدة كيف يمكنك جمع الديون في قسط واحد وكيف تستخدم تمويل شخصي لتدفع جميع أقساط فواتيرك في دفعة شهرية واحدة. قد تكون مواجهة كومة من الفواتير والأقساط مربكة ، خاصة مع تواريخ استحقاق ومبالغ وأسعار فائدة متعددة لتتبعها. يتمثل أحد الخيارات لإدارة فواتيرك بسهولة أكبر في الحصول على تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب لتوحيد ديونك ، الأمر الذي سيترك لك فاتورة واحدة فقط بقسط واحد للتعامل معه.

ما هو قرض تجميع الديون؟

قرض توحيد الديون هو نوع من القروض الشخصية التي تُستخدم لسداد ديون أخرى وتوفر البنوك السعودية – مما يترك لك قرضًا واحدًا لسداده بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لديك سعر فائدة واحد فقط يجب مراعاته بالإضافة إلى تاريخ سداد محدد.

يمكنك استخدام تمويل شخصي لتوحيد عدة أنواع من الديون ، مثل:

بطاقات الائتمان

فواتير طبية

سلفة الراتب

قرض التعليم

قروض شخصية بدون ضامن أو كفيل

إذا كنت تفكر في الحصول على قرض توحيد الديون لجمع الفواتير ، فمن المهم البحث ومقارنة أكبر عدد ممكن من المقرضين. بهذه الطريقة ، يمكنك العثور على القرض المناسب لحالتك.

فوائد استخدام قرض توحيد الديون

هناك العديد من الفوائد المحتملة لاستخدام قرض توحيد الديون ، مثل:

دفعات شهرية أقل: إذا حصلت على قرض لتوحيد الديون واخترت فترة سداد أطول ، فيمكنك الحصول على دفعة شهرية أقل – مما يقلل الضغط على ميزانيتك. فقط ضع في اعتبارك أن اختيار المدى الطويل يعني أنك ستدفع فائدة أكبر بمرور الوقت. معدل فائدة أقل: اعتمادًا على الائتمان الخاص بك ، قد تكون مؤهلاً للحصول على سعر فائدة أقل على قروض توحيد الديون مقارنة بما كنت تدفعه. يمكن أن يوفر لك هذا المال على رسوم الفائدة وقد يساعدك على سداد ديونك بشكل أسرع. تاريخ استحقاق دفعة واحدة: سداد ديونك القديمة بقرض توحيد الدين سوف يترك لك قرضًا واحدًا وتاريخ استحقاق سداد واحد يجب إدارته.

قرض توحيد الديون مقابل بطاقة الائتمان

طريقة أخرى ممكنة لتوحيد ديونك هي من خلال بطاقة الائتمان. فيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها إذا كنت تقارن قرض توحيد الديون مقابل بطاقة الائتمان:

الفترات التمهيدية لـ 0٪ APR: تقدم بعض بطاقات الائتمان – مثل بطاقات تحويل رصيد معينة – فترات تمهيدية بنسبة 0٪ APR. إذا كان بإمكانك سداد رصيدك بحلول الوقت الذي تنتهي فيه هذه الفترة ، فلن تدفع أي فائدة. ولكن إذا لم تتمكن من سداد رصيدك بحلول الوقت الذي تنتهي فيه هذه الفترة ، فقد تكون عالقًا في بعض رسوم الفوائد الباهظة. معدلات فائدة أعلى: غالبًا ما تكون معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان أعلى من معدلات القروض الشخصية – مما يعني أنه قد ينتهي بك الأمر إلى دفع المزيد من الفوائد عن طريق دمج الديون ببطاقة ائتمان. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يكون لبطاقات الائتمان معدلات متغيرة يمكن أن تزيد في المستقبل حسب ظروف السوق. الرسوم المحتملة: اعتمادًا على البطاقة ، قد تضطر إلى دفع رسوم ، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تحويل الرصيد. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن القروض الشخصية تأتي أحيانًا مصحوبة برسوم أيضًا – على سبيل المثال ، يفرض العديد من مقرضي القروض الشخصية رسوم إنشاء.

بغض النظر عن نوع قرض التوحيد الذي تختاره ، من المهم التفكير في مقدار تكلفة هذا القرض بمرور الوقت. بهذه الطريقة ، يمكنك الاستعداد لأي نفقات إضافية. يمكنك تقدير المبلغ الذي ستدفعه للحصول على قرض باستخدام حاسبة القروض الشخصية.

خيارات أخرى لتجميع أقساط الديون في قسط واحد

لا يعد قرض توحيد الديون أو بطاقة الائتمان خيارك الوحيد لتوحيد فواتيرك. فيما يلي بعض البدائل الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار: