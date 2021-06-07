نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي 1442 للمعلمين عبر رابط نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء مرحلة إدخال رغبات النقل الداخلي و الخارجي للمعلمين 1442 عبر نظام فارس، بدء نظام فارس باستقبال رغبات المعلمين والمعلمات في النقل الداخلي والخارجي للعام 1442-1443، وذلك حسب الآلية التي طرحتها وزارة التعليم السعودية، وأمرت بتعميمها على جميع إدارات التعليم، وذلك بدءاً من مرحلة التسجيل والتأكد من البيانات ووصولا الى تسجيل رغبات النقل الداخلي و النقل الخارجي في السادس من يونيو 2021 ويستمر إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي 1442 حتى يوم 2 من ذو القعدة 1442.

إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي

وفقا لجدول النقل الداخلي والنقل الخارجي 1442- 1443 الذي اعتمدته وزارة التعليم بدء المعلمين والمعلمات بتسجيل رغباتهم في النقل وتشتمل الرغبات 20 رغبة لكل معلم ومعلمة وذلك عبر نظام فاري بشكل إلكتروني وأكدت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات أنه لا يشترط طباعة استمارة النقل بعد تسجيلها في النظام الموحد فارس.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

على المعلمين والمعلمات بالدخول على رابط نظام فار النظام الموحد لإدخال رغبات النقل الداخلي 1442 وتسجيل رغبات النقل الخارجي 1442 من يوم الأحد 25 شوال 1442 وحتى يوم الخميس 2 ذو القعدة 1442 وذلك بحد أقصى 20 رغبة كما يمكن للمعلم الاكتفاء برغبة واحدة وتسجيلها في النظام، وشددت وزارة التعليم بضرورة التقيد بالمواعيد المحددة وفق الجدول الزمني المعلن، حيث أنه من المقرر وفق الجدول أن يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي وحركة النقل الخارجي 1442-1443 في 21-11-1442.

وبذلك أعزائنا نكون قد قدمنا لكم رابط نظام فارس لإدخال وتسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع الحالي وقبل انتهاء المدة المحددة في 2-11-1442، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن النتائج في 21 ذو القعده ومن ثم ستبدأ مرحلة التظلم إلكترونيا وفق التواريخ المحددة بالجدول السابق.