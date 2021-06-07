قلوبنا تطلق حملة الكشف عن المخاطر القلبية

دوت الخليج – المدينة

أطلقت جمعية قلوبنا بالمدينة المنوره مساء اليوم أعمال ‏حملة الكشف عن المخاطر القلبية في العيادة المتنقلة بممشى العباس بن عباده بالمدينة المنورة بهدف التوعية وتعزيز الوقاية عن طريق الكشف المبكر للأمراض القلبية وزيادة الوعي المجتمعي بأهم أسبابها وأفضل سبل الوقاية والعلاج بإشراف نخبة من الكادر الطبي والمتطوعين مع الجمعية. وتأتي هذه المبادره استكمالا للمبادرات الإنسانية الخيرية التي تقدمها الجمعيه منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا والتي استطاعت تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية والوقائية إلى العديد من المرضى المحتاجين للرعاية الطبية باجراء العمليات الجراحية – القسطره التشخيصية والعلاجية وعمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال

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