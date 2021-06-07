نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية كرت العمل برقم الإقامة وطريقة تجديد صلاحية الكرت والرسوم في المقال التالي
الاستعلام عن صلاحية كرت العمل برقم الإقامة وطريقة تجديد صلاحية الكرت والرسوم. حيث يقوم مكتب العمل بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من بينها خدمة الاستعلام عن كرت العمل. والمقصود بكرت العمل هو ورقة الإثبات للعامل داخل المملكة العربية السعودية. كما إنه يمكنه من العمل مع أي وظيفة تتوافق مع إمكانياته ورغباته أيضاً. ومن الجدير بالذكر أن يتم هذا كله مع تبعا لمجموعة من القوانين التي قامت وزارة العمل بوضعها. ومن المتعارف عليه هو أن هذا الكرت لديه صلاحية محددة وعند إنتهائها يجب على العامل تجديدها من قبل مكتب العمل، وهو ما سوف نقوم بتوضيحه اليوم داخل هذا المقال. كما يمكنك أيضاً معرفة خدمات مكتب العمل 1442 طرق الاستعلام عن خدمات مكتب العمل والرسوم المطلوبة
الاستعلام عن صلاحية كرت العمل برقم الإقامة
يوفر مكتب العمل بالمملكة خدمة الاستعلام عن مرت العمل وصلاحيته وكل التفاصيل الخاصة به من خلال الموقع الخاص به. فمن خلال رقم الإقامة يتمكن العامل من الإطلاع عن موعد انتهاء الصلاحية وتجديدها. كما إنه من المعروف أن مدة صلاحية الكرت هي عام أو عامين بعد دفع رسوم التجديد. ويعتبر أمر تجديد الصلاحية أمر هام جدا حيث عند انتهاء صلاحية الكرت تعرض صاحبها للمسائلة وللمشاكل العديدة. ولهذا سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن الصلاحية برقم الإقامة كما يلي:
- أولا يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- وبعدها الدخول على خدمات الوزارة
- الضغط على خدمة رخصة العمل
- ثم الاستعلام عن رخصة العمل
- ومن ثم كتابة رقم الإقامة وجميع البيانات الشخصية المطلوبة
- وبعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي
- والضغط على بحث
- وأخيراً سوف يظهر لك كل التفاصيل عن كرت العمل.
خطوات تجديد كرت العمل
- أولاً يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- وبعد ذلك الضغط على إصدار رخصة عمل
- ثم القيام بتحديد العمالة التي سوف تحدد الرخصة لهم
- ومن ثم سيظهر لك الحساب المالي مقابل هذه الخدمة
- والضغط على إرسال
- القيام بدفع الرسوم المطلوبة
- وأخيراً سوف يتم إرسال كرت العمل إلي مركز المعلومات
رسوم تجديد كرت العمل
- 100 ريال سعودي هي رسوم تجديد الرخصة لكل عامل وافد لمدة عام
- 9600 ريال سعودي رسوم رخصة العمل سنويا الذي تم تحديدها في عام 2020 في حالة زيادة العمالة الوافدة.
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