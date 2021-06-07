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عمر شويل - جدة كيفيه التسجيل في حساب المواطن 1442 وتسجيل جديد برقم الهوية؛ قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء مجموعة من البرامج من أهمها برنامج حساب المواطن وذلك لأنه يهدف إلى تقديم الدعم لبعض فئات المجتمع مثل محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط وبعض أصحاب الدخل فوق المتوسط وهما الفئات الذين تأثروا بالتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار المياه والكهرباء وغيرهم من الموارد.

كيفيه التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية 1442

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن التسجيل في تطبيق حساب المواطن حتى يستطيع الحصول على مبلغ الدعم، حيث يتم وضع المبلغ النقدي في الحساب البنكي مباشرة فور نزوله ويتم التسجيل في تطبيق حساب المواطن عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن. الضغط على تسجيل جديد. تدوين كافة البيانات مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورقم الهوية. كتابة رمز التحقق. النقر على تسجيل. يتم وصل رسالة إلى الجوال برقم المرور. يتم إدخال الاسم ورقم المرور المرسلة على الهاتف. ثم النقر على دخول.

من هم الأشخاص المستفيدين من التسجيل في حساب المواطن

السعودي الأعزب أي الغير متزوج. العائلة السعودية. الأشخاص الذين لديهم بطاقة التنقل بالمملكة. المتزوجة من مواطن سعودي. السعودية المتزوجة من شخص أجنبي أي غير سعودي. السيدة الأرملة أو المطلقة والتي تمتلك حضانة الأطفال.

شروط الاستحقاق من حساب المواطن

تم وضع بعض الشروط من قبل برنامج حساب المواطن، وذلك لتحديد المستحقين من هذا البرنامج وهذه الشروط هي :

السعودي المتزوج ويتعدى عمره 35 عام.

أما الشاب الأعزب لابد أن يزيد عمره عن 18 عام، ولا يزيد دخله الشهري عن 3000 ريال.

أن يكون مقيم في السعودية ولم يخرج منها في أخر ثلاثة أشهر.

أن يكون المستفيد غير مقيم في أي دار إيواء.

كما يجب أن لا يكون مسجون.

لابد أن تتفق البيانات التي يسجلها على الموقع مع البيانات المتواجدة في السجلات ذات العلاقة.

وبهذا نكون قدمنا لكم كيفيه التسجيل في حساب المواطن 1442 وتسجيل جديد برقم الهوية، من هم الأشخاص المستفيدين من التسجيل في حساب المواطن، شروط الاستحقاق من حساب المواطن.