نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس 1442 وبدء التقديم على النقل الداخلي والخارجي للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس 1442، حيث تم بدأ إجراءات التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات صباح يوم الاحد الموافق 11-10-1442هـ. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس لتلقي رغبات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام. وذلك وفق الضوابط التي نصت عليها وزارة التربية والتعليم لفتح باب تسجيل البيانات، ومن ثم التحقق من صحة البيانات حتى اليوم الاحد. فقد تم فتح باب أمنيات التسجيل للإنتقال الداخلي والخارجي للذكور والإناث من الكوادر التعليمية. وذلك تسهيلاً على المعلمين حركة التنقل. ووفقًا للشروط المحددة وضوابط النقل.

نظام فارس 1442 حركة النقل الداخلي والخارجي

فقد تحركت وسائل البحث في جوجل بالنسبة لكثير من المعلمين للبحث والتسجيل بنظام فارس الجديد 1442 والذي سيتم من خلاله تنفيذ آليات حركة النقل، ونتيجة لذلك سوف نتناول خلال هذا المقال وموقع “ثقفني ” كل ما يتعلق بمحتوى حركة نقل المعلمين الداخلي والخارجي وفق شروط وزارة التعليم.

حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

حيث سمح نظام فارس الجديد يوم الأحد وفق الآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية وتوزيعها على قطاع التعليم ، للمعلمين والمعلمات المتقدمين لحركة النقل للعام الدراسي 1442-1443 بالدخول في عملية التحويل الداخلي والخارجي للرغبات ، من خلال مرحلة التسجيل الإلكتروني الذي بدأ يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021. وسيسمح بطلبات التسجيل لحملة هذا العام وفقًا للقواعد والأنظمة التي تضعها الوزارة لمن يرغب في التسجيل.

رابط التسجيل في نظام فارس 1442

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة أنه سوف يتم تلقي رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس الإلكتروني. وذلك للحد من التكدس والتزاحم وحماية الكوادر التعليمية من جراء انتشار تفشي جائحة كورونا المستجد. ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول الي رابط نظام فارس

وكتابة البيانات ومعلومات التسجيل بدقة فائقة وكتابة ” اسم المستخدم، الرقم السري”

واستكمال المعلومات المطلوبة لحركة النقل. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل مستمر على نظام فارس الجديد حتي الثاني من ذو القعدة ويمكن لراغبي النقل إدخال ما يصل إلي 20 رغبة. ويمكن لمن يرغب في التسجيل كتابة رغبة واحد للمرحلة الثانية لحملة النقل.