خطوات إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس 1443 في السعودية

نظام فارس ، يستعد الكثير من شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية الراغبين في النقل الداخلي والخارجي البدء في إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي، بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية بأنها بدأت في في استقبال طلبات تقديم النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية في السعودية وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021 ميلاديا الموافق يوم 25 من شهر شوال الجاري 1442 هجريا وذلك عبر فارس ، وسوف تستمر عمليات إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات إلكترونيا عبر فارس الخدمة الذاتية حتي يوم 2 من شهر ذو القعدة 1442، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على خطوات إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1443، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام فارس 1443

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الداخلي والخارجي إدخال الرغبات عبر نظام فارس عن طريق هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى برنامج فارس عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح .

أنقر على أيقونة ( تسجيل الدخول ) .

أنقر على أيقونة ( صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ) .

أنقر على خيار ( إدخال رغبات النقل الداخلي ) .

بعد النقر على خيار ( إدخال رغبات النقل الداخلي )، سوف يظهر لك خيار ( إدخال الرغبات ) .

أنقر على أيقونة ( إضافة ) .

سوف يظهر لك موقع فارس نظام صفحة بها رغبات النقل، يجب عليك تحديد 20 رغبة .

صفحة بها رغبات النقل، يجب عليك تحديد 20 رغبة . يجب عليك تحديد كلا من ( الشريحة، والمدرسة، والقطاع التعليمي ) .

أنقر على ( تطبيق ) .

حينها سوف يظهر لك ( طلب النقل الداخلي )، ثم أنقر على ( التالي ) .

سوف تظهر لك على الموقع صفحة لمعاينة الطلب قبل التنفيذ، يجب عليك المعاينة والتأكد من الرغبات التي قمت بإدخالها ثم النقر على ( تنفيذ ) .

حين الانتهاء من هذه الخطوات تتم عملية إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بنجاح عبر موقع فارس .

رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس

قد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء المرحلة الأولي للمعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف لتعليمية لتأكيد بياناتهم في 11 شوال 1442 وحتي يوم 15 شوال 1442 وذلك عن طريق نظام فارس الإلكتروني، وسوف تتم مراجعة الملاحظات من قبل وزارة التعليم السعودية بعد التأكيد من قبل الجهات المختصة بالوزارة وإدارات التعليم بدءا من يوم 15 شوال 1442 حتي يوم 24 شوال 1442، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية بأنه يمكن إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي بحد أقصي 20 رغبة، أو يمكن الاكتفاء بإدخال رغبة واحدة فقط عبر نظام فارس وزارة التعليم .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم خطوات إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس 1443 في المملكة العربية السعودية .