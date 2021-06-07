دعم ريف للأسر المنتجة الشروط وطريقة التسجيل

دعم ريف للأسر المنتجة من البرامج الفعالة في المملكة العربية السعودية والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل نموه، ويدخل هذا الدعم في إطار رؤية المملكة 2030، وعند توافق شروط دعم ريف للأسر المنتجة عليك فيمكن الحصول على الدعم لرفع مستوى المعيشة، والذي يصب إجمالًا في صالح الاقتصاد العام، وسوف نتعرف على طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة بالتفصيل إلى جانب متى ينزل دعم ريف 1443 كذلك.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

هناك مجموعة من الاشتراطات التي حددتها الجهات المسؤولة عن منصة ريف الإلكترونية للحصول على الدعم الزراعي، وتتمثل تلك الشروط في:

أن يكون المستفيد من الدعم مواطن سعودي الجنسية، وأن يكون لديه مهنة تخص القطاع الزراعي ككل.

ألا يكون لدى المستفيد من الدعم وظيفة في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص.

عند الحصول على الدعم ينبغي أن يكون خاص بالتقسيمة الإدارية التي يقطن فيها صاحب الطلب.

إن كان لدى صاحب الطلب دخل فلا بد ألا يكون أكثر من ستة آلاف ريال سعودي في الشهر الواحد، وينبغي أيضًا ألا يكون قد استفاد من قبل من أي برنامج من برامج التمويل الزراعي أو غيره من أنواع التمويل التي تقوم المملكة العربية السعودية على توفيرها.

ينبغي تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تُبين أن صاحب الطلب لديه أحد المهن الزراعية ويقوم بمزاولتها بالفعل، مع توافق جميع الشروط السابق توفيرها.

التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة

ويمكن تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة من خلال الطريقة التالية:

الولوج إلى بوابة ريف للأسر المنتجة.

النقر على خيار سجل الآن، ثم إدخال جميع معلومات صاحب الطلب من بينها الاسم ورقم السجل المدني والعنوان والجنس وتاريخ الميلاد.

إدراج جميع البيانات التي تخص الحالة الاجتماعية وبيانات التواصل وبيانات مصدر الدخل والمؤهل التعليمي.

وعقب الانتهاء من جميع المعلومات والبيانات ورفع كافة الأوراق الثبوتية، واستيفاء شروط دعم ريف للأسر المنتجة يمكن الحصول على الدعم المُقدم من الحكومة السعودية لرفع كفاءة وتعزيز مستوى القطاع الزراعي في جميع المدن وللمواطنين المستحقين لهذا الدعم أيضًا.