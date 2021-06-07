نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة ريف للأسر المنتجة وشروط التسجيل في الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة ريف للأسر المنتجة من خلاله يتم الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة لممارسي المهن الزراعية بشتى أنواعها، ومن بين تلك الخدمات إمكانية التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي من أجل التوسع في النشاط ومزاولة المهنة، ولكن وضعت الحكومة السعودية شروط التسجيل في برنامج ريف حتى يصل الدعم إلى من يستحقونه فقط، ولذلك سنقوم بتوفير كافة التفاصيل التي تخص طريقة تسجيل في ريف لجميع المتوفر بهم تلك الشروط.

رابط منصة ريف للأسر المنتجة

حاولت الحكومة في المملكة العربية السعودية تطوير القطاع الريفي الزراعي حتى يتم رفع مستوى معيشة صغار مربي المواشي وصغار المزارعين أيضًا، وبالتالي يتم تحسين مستوى أنماط الحياة لديهم، وهذا سيكون له أثر إيجابي كبير على الأمن الغذائي في المملكة.

ومن خلال منصة ريف للأسر المنتجة يمكن الحصول على الدعم، فتستقبل المنصة جميع الطلبات وتقوم بمراجعتها بواسطة اللجنة المختصة بذلك، ويمكن التسجيل من خلال الطريقة التالية:

قم بزيارة منصة ريف للدعم المادي.

يتم الاطلاع على جميع برامج الدعم المستهدف بها الأنشطة الريفية الزراعية.

قم بالتسجيل من أجل الحصول على فرصة التسجيل في إحداها.

وعقب الانتهاء من تسجيل مستفيد في منصة ريف قم بالنقر على التقديم.

يتم إدخال جميع البيانات الشخصية وبيانات التواصل من خلال الموقع.

ثم رفع الأوراق التي يتم الاعتماد عليها للتحقق من هوية وأهلية المتقدم بالطلب.

بعد الانتهاء قم بإرسال الطلب، وسوف يتم النظر فيه خلال شهرين من إرساله، وسوف يتم الرد بالقبول أو الرفض من خلال وسائل التواصل أو من خلال منصة ريف الإلكترونية نفسها.

شروط برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة

وتتمثل شروط التسجيل في برنامج ريف في التالي: