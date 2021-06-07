تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية قيمته ومستندات الحصول عليه

بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يقدم الكثير من الحلول التمويلية المختلفة لكافة شرائح المجتمع وخاصة للفئات أصحاب الدخل المنخفض والأسر الفقيرة لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين الدخل الشهري لهم مثل تمويل الأسرة كما يقدم تمويل العمل الحر للشباب العاطلين عن العمل والذي تتوافر لديهم القدرة على العمل وتغيير حياتهم إلى الأفضل حيث يسهم بنك التنمية بشكل كبير في تحقيق توافر الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل والذي يعود بالنفع والفائدة للمواطنين والدولة من خلال دعم اقتصاد البلاد ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد القروض التي يقدمها البنك وهو قرض السيارة المقدم للشباب الراغبين بالعمل في مجال النقل وتأجير السيارات وسنتعرف على شروطه ومستندات الحصول عليه بشئ من التفصيل.

تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية تمويل السيارات لتوفير فرص العمل للشباب الراغبين في العمل على سيارات الأجرة وكذلك لتوفير السيارات التي تعمل في مجال النقل المدرسي ويمتاز قرض السيارات المقدم من البنك بسهولة إجراءات الحصول عليه ويتم السداد على هيئة أقساط شهرية ميسرة كما يحق للبنك الإطلاع على جميع المعلومات الائتمانية التي يريد معرفتها عن طالب التمويل حيث يجب على المتقدم معرفة الأحكام والشروط التي يضعها البنك للحصول على التمويل كما يقوم المتقدم بتقديم الضمانات التي يوافق عليها البنك.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

هناك عدد من المستندات يستلزم على المتقدم تقديمها للبنك في حال رغبته الحصول على قرض السيارة المقدم من البنك وهذه المستندات ه0ي0:

رقم حساب الآيبان البنكي للمتقدم.

الهوية الوطنية ذات الصلاحية السارية الخاصة بالمتقدم.

رقم جوال المتقدم والمسجل بمنصة أبشر.

في حال الرغبة بالحصول على تمويل المركبات للعمل بالنقل التشاركي يتطلب تقديم رخصة القيادة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية. لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد العمر بالنسبة للمتقدم والكفيل عن 60 عام وذلك بالتاريخ الهجري. لا يزيد العمر بالنسبة للمتقاعد عن 65 عام. يتم تقديم ضمان للبنك للحصول على التمويل. يجب أن لا يزيد راتب المتقدم عن أربعة عشر ألف ريال سعودي. لا تزيد مدة التمويل عن خمس سنوات. يجب أن يكون لدي المتقدم رخصة قيادة ذات صلاحية سارية. لا يوجد عليه أي مخالفة مرورية. يتوجب التأمين على المركبة.

قيمة التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

تصل قيمة القرض الخاص بسيارات الأجرة مائة ألف ريال سعودي كحد أقصي بينما يكون الحد الأقصى لتمويل السيارات الملاكي للعمل عليها كسيارة أجرة مائة وخمسون ألف ريال ويكون الحد الأقصى لمبلغ القرض للعمل بالنقل المدرسي مائتي ألف ريال سعودي حيث تختلف قيمة القرض حسب طبيعة العمل بالسيارة المراد الحصول عليها.