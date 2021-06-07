خطوات حساب ضريبة القيمة المضافة في المملكة 1443

حساب الضريبة المضافة على السلع في المملكة من الأمور التي تشغل بال التجار خاصة بعد رفع قيمة الضريبة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة التداعيات الاقتصادية والعمل على توفير السلع وضبط آليات البيع والشراء، ويتمكن المستفيدين من احتساب قيمة الضريبة المضافة ومعرفة السلع التي تضاف لها الضريبة من خلال موع هيئة الزكاة والدخل على شبكة الإنترنت.

حساب ضريبة القيمة المضافة في المملكة

يتمكن الأفراد من حساب قيمة الضريبة المضافة على السلع التي تم الإعلان عنها ومنها السلع الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية، وقطاع البترول ومشتقاته وغيره من السلع يومكن حساب الضريبة كالتالي:

لو فرضنا أن قيمة الضريبة هي خمسة ألاف ريال ويتم إضافة 15% من الخمسة ألاف فيتم القيام بها بعملية حسابية بسيطة وهي: ضرب خمسة ألاف ريال في 0.15، سوف تساوي 750 ريال يتم إضافتها غلى خمسة ألاف فيكون المجموع للضريبة المطلوبة هو 5750 ريال سعودي.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يتم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال موقع هيئة الزكاة والدخل على شبكة الإنترنت ويمكن القيام بهذه الخطوات للتسجيل:

التوجه إلى موقع هيئة الزكاة والدخل الإلكتروني.

من الخدمات الإلكترونية سوف نجد ضريبة القيمة المضافة.

بالدخول على الخدمة واختيار تسجيل الأفراد من القائمة.

تسجيل الدخول على موقع الهيئة أو إنشاء حساب جديد.

العودة إلى ضريبة القيمة المضافة وتعبئة النموذج.

تقديم الطلب وبعد المراجعة يتم إرسال إشعار بالشهادة.

يمكن طباعة شهادة الضريبة والاحتفاظ بها.

يتم متابعة الطلب من خلال الرقم المرجعي.

شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة