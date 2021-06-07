نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ موعد إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر والسعودية.. كم عدد أيام إجازة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف سوياً على موعد إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر والسعودية ، وكم عدد أيام إجازة عيد الأضحى في مصر والسعودية للموظفين بالقطاع العام والخاص، ينتظر جميع العاملين في الدولة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك لعدة أهداف من بينها قضاء العطلة الرسمية مع الأهل والأقارب وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد عناء طويل مع العمل وبذل الجهد ومناسبة عيد الأضحى المبارك تُعد من أهم المناسبات التي تُدخل البهجة والسرور في قلوب الجميع، ونختص في هذا المقال التعرف سوياً على موعد إجازة عيد الأضحى في مصر والسعودية 2021 ، وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021

يزداد البحث يوماً بعد يوم مع اقتراب حلول العيد الكبير، حيث يتطلع الموظفين لمعرفة متى موعد إجازة عيد الأضحى في مصر والسعودية والدول العربية وكم عدد أيام الإجازة للموظفين بالقطاع العام والخاص، ونبدأ أولاً برصد تفاصيل إجازة عيد الأضحى في مصر ويليها السعودية.

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو المقبل الموافق العاشر من شهر ذو الحجة 1442، فيما سيكون موعد وقفة عرفة 2021 ، الموافق ليوم الإثنين التاسع عشر من شهر يوليو الموافق التاسع لشهر ذو الحجة 1442، وبذلك ستبدأ إجازة عيد الأضحى في مصر من يوم 20 يوليو 2021.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية

أما بخصوص موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 2021 ، فمن المقرر أن تبدأ إجازة العيد لجميع الموظفين بالقطاع العام والخاص يوم التاسع عشر من شهر يوليو 2021 الذي سيوافق يسوم وقفة عرفة، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى نهاية أيام العيد، وسوف أن تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 في السعودية، ومن المتوقع أن تمنح الوزارة إجازة أسبوع كامل.