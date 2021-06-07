رابط التقديم بكلية الأمير سلطان العسكرية لحملة الثانوية رجال ونساء تعرف على الشروط

رابط التقديم بكلية الأمير سلطان العسكرية، أعلنت منذ قليل عن بدء فتح باب القبول لحملة الثانوية، من الرجال والنساء في برنامج دراسة مرحلة البكالوريوس، وهذا البرنامج منتهي بالتوظيف، وذلك وفق ضوابط وشروط يجب توافرها فيمن يرغب في التقدم والتسجيل، وتعد كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، أحد الكليات التابعة للقوات المسلحة، لذلك ومنذ أن تم الإعلان عن فتح باب القبول، وازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الراغبين في الالتحاق نها عن الرابط، وعن ماهي الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سنلقي الضوء ونجيب على كافة الأسئلة.

رابط التقديم بكلية الأمير سلطان العسكرية

يستطيع الراغب في التقديم الدخول على الموقع الرسمي، لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية وملء استمارة التقديم.

خطوات التسجيل

الدخول على رابط التسجيل الموجود بالأعلى.

ملء استمارة التقديم الإلكترونية.

كتابة كافة البيانات بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “تسجيل”.

شروط القبول بكلية الأمير سلطان العسكرية

حددت الكلية بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل، وهذه الشروط والضوابط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ.

حاصل على شهادة الثانوية تخصص (علوم طبيعية) أو ما يعادلها.

لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 90%.

أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

الأفضلية للخريج حديثي التخرج خريج العام الحالي.

لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عام عند تقديم طلب الالتحاق.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

ألا يكون قد سبق فصله قبل ذلك من كلية الأمير خالد أو أي كلية أخرى لأسباب أكاديمية أو تأديبية.

التخصصات المطلوبة

التخصصات الخاصة بالطلاب هي (العناية التنفسية، الخدمات الطبية الطارئة، علوم المختبرات الإكلينيكية، تقنية الأجهزة الطبية، تقنية التخدير، إدارة المعلومات الصحية).

وبالنسبة للطالبات تشمل الآتي (التمريض، تقنية التخدير، العناية التنفسية، مساعد طبيب أسنان، علوم المختبرات الإكلينيكية، إدارة المعلومات الصحية).

موعد التقديم

التقديم متاح من اليوم الإثنين 26\10\1442 الموافق 07\06\2021 ويستمر لمدة خمسة أيام.