في ظل التطور التكنولوجي في مجال الأجهزة الذكية والمحمولة وملحقاتها الإلكترونية مثل الساعات الذكية ، فقد طرحت كثير من التطبيقات برامج تفاعليه لتعمل عن طريق الملحقات مثل الساعات الذكية ، وفي نفس السياق يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية تطبيق موبايل الرياض للساعة الذكية ، وهو نوع من أنواع الخدمات الذكية لعملاء البنك لتسهيل أمورهم في الحصول علي الإشعارات والتعامل مع بعض الخدمات ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض لحضراتكم كيفية متابعة الحساب البنكي عن طريق الساعة الذكية وتحديد مكان الفروع وماكينات الصراف الآلي الأقرب إلي موقعك الجغرافي ، ونقدم لكم شرح تفعيل الساعة الذكية عبر حسابكم بالخطوات ، بالإضافة إلي بعض النصائح الأمنية المتعلقة بتطبيق الخدمات الذكية علي حسابكم لدي بنك الرياض ، كما يمكنكم الاستفادة من خدمات بنك الرياض المختلفة من تطبيقات أونلاين الرياض في أي وقت ومن أي مكان.

تفعيل تطبيق موبايل الرياض للساعة الذكية

يستطيع عملاء بنك الرياض متابعة حسابهم البنكي مع مجموعة أخري من الخدمات عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نقدمها لكم كالآتي :

في البداية عليك تحميل أحدث نسخة من تطبيق موبايل الرياض علي هاتفك الجوال المرتبط بالساعة الذكية من متجر التطبيقات الخاص بك.

ثم عليك بالدخول إلى تطبيق موبايل الرياض والذهاب إلى خيار المزيد من القائمة.

بعدها إلي اختيار تسجيل الساعة الذكية.

بعد ذلك سيظهر لك رمز التطبيق.

الخطوة التالية نقو بإدخال رمز التطبيق على ساعتك الذكية.

يليها إدخال رمز التوثيق المرسل على جوالك.

أخيراً يصبح تطبيق الرياض للساعة الذكية الآن جاهزاً للاستخدام.

النصائح الأمنية بخصوص التطبيقات البنكية

أثناء تعاملك مع بعض التطبيقات الذكية مثل تطبيق موبايل الرياض والساعة الذكية ، عليك بإتباع بعض النصائح الأمنية الآتية لضمان أمان الحساب :

الحرص علي تكوين كلمات مرور قوية لأجهزتك الإلكترونية.

تسجيل الخروج من التطبيقات في كل مرة تستخدم فيها التطبيقات قبل غلق التطبيق.

عدم فتح التطبيقات علي أجهزتك الجوالة من أي شبكات إنترنت عامة أو غير مؤمنه بموثوقيه تخصك.

إبقاء كلمات مرور تطبيقاتك سرية في حدودك أنت فقط ولا تشاركها مع أي شخص آخر.

تفعيل نظام الأمان من طبقتين أو ثلاثة كلما أمكن.

تحميل وتحديث التطبيقات لآخر إصدار كلما أمكن لاحتوائها علي أعلي مستوي أمان عما سبقها من إصدارات.

ويتوافر تطبيق بنك الرياض للساعة الذكية علي أنظمة تشغيل IOS 9 وما فوق ولأجهزة I phone 5 وما فوق كمثال ، ويمكنكم التسجيل للحصول علي عرض قروض التمويل الشخصي للمتقاعدين والمتدربين من بنك الرياض عن طريق التطبيقات الإلكترونية.