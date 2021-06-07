قائمة أفضل المستشفيات الخاصة في الرياض 2021 وطرق التواصل

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عمر شويل - جدة تضم مدينة الرياض، وهي عاصمة السعودية، قائمة بأفضل المستشفيات الخاصة المنتشرة بجميع أنحاء المدينة، ليتم من خلالها تقديم أفضل الخدمات الصحية، وتحرص وزارة الصحة بالمملكة بصورة مستمرة على دعم هذه المستشفيات بما تحتاجه من مستلزمات طبية، تساعدها وبصورة كبيرة على تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين، وتحرص الوزارة كذلك على توفير جميع التسهيلات التي من شأنها التيسير على المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة، فقامت بالاهتمام بالأجهزة والأدوات الطبية والمباني وغيرها من المستلزمات الخاصة بتلك المستشفيات، ونوضح لكم أفضل المستشفيات الخاصة في الرياض 2021.

أفضل المستشفيات الخاصة في الرياض 2021

تضم قائمة المستشفيات الخاصة بمدينة الرياض، العديد من أسماء المستشفيات، التي يتم من خلالها توفير مختلف الخدمات الصحية والطبية لقطاع كبير من المستفيدين، حيث يتم من خلال تلك المستشفيات توفير الخدمات الصحية، وتتيح للعملاء إمكانية التواصل معها، بالعديد من الطرق التي جاءت بهدف التيسير على جميع المستفيدين، ومن أبرز المستشفيات الخاصة الآتي:

مستشفى المملكة الخاصة

ترجع ملكيتها للأمير “الوليد بن طلال آل سعود”، وهي من أحدث المستشفيات الخاصة التي تم تأسيسها بالمملكة، حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2000، وعلى الرغم من حداثه المشفى، إلا أنها مجهزة بجميع الأجهزة الطبية والمعدات التي تمكنها من تقديم جميع الخدمات الطبية، كما تضم المستشفى العديد من الأقسام المتنوعة، ولعل هذا هو أبرز ما يميز المستشفى عن غيره من المستشفيات الأخرى، ويمكن التواصل معها من خلال:

الاتصال على الرقم: 112751111

التواصل عبر رقم الفاكس: 112750234

الذهاب للمستشفى من خلال العنوان: شارع التخصصي في حي الربيع بالمملكة العربية السعودية.

مستشفى الهلال الأخضر

تتمتع المستشفى بسمعة طبية بين قطاع كبير من المواطنين والمقيمين بالدولة، ومن أبرز مميزاتها، المعاملة الحسنة التي تحرص عليها المستشفى مع المرضى ومرافقيهم، ويرجع تاريخ تأسيس المستشفى إلى عام 1982 ميلاديًا، وهي من ضمن قائمة المستشفيات التي تعود ملكيتها لهيئة الهلال الأخضر للخدمات الطبية، وتحرص بصورة كبيرة على تقديم أهم الخدمات الطبية، مع التركيز على جراحات المناظير وجراحات اليوم الواحد وجراحة العظام وأمراض الكبد، ويمكن التواصل مع المستشفى من خلال:

الاتصال على رقم الهاتف: 0556402082 أو على الرقم: 920002063 عنوان المستشفى والذي يقع في: المعتمرات بشارع 7763 عبد الملك بن مروان بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

مستشفى الجزيرة

من أفضل المستشفيات الخاصة الواقعة بمدينة الرياض بالسعودية، وتم تصنيفها ضمن قائمة أشهر المستشفيات الخاصة بالمملكة، خاصة قسم الولادة بالمستشفى والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى، ويمكن التواصل مع المستشفى من خلال: