إعانة الباحثين عن عمل من مجلس الوزراء السعودي.. تعرف على قيمتها على مدار 15 شهر

أعرب مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن إعانة الباحثين عن عمل ، التي يتم منحها للشخص في حالة البحث عن وظيفة وذلك لمدة 15 شهر، بهدف تحفيزه على الاستمرار في البحث عن العمل الملائم وضمان حياة كريمة له أثناء فترة البحث.

قيمة إعانة الباحثين عن عمل

حدد مجلس الوزراء السعودي قيمة الإعانة التي يقدمها على مدار 15 شهر للأشخاص العاطلين الذين يبحثون عن عمل، والتي تتمثل في النحو التالي:

يقدم مجلس الوزراء إعانة قدرها ألفين ريال سعودي شهريًا عن الأربعة شهور الأولى من بدء البحث عن وظيفة.

تقديم إعانة للباحثين عن وظيفة مناسبة قيمتها ألف ريال عن كل شهر بداية من الشهر الخامس وحتى الثامن.

بداية من الشهر التاسع وحتى الثاني عشر، يقوم المجلس بتقديم إعانة مالية شهرية قيمتها ألف ريال سعودي.

أما الثلاثة شهور الأخيرة بداية من الشهر الثالث عشر وحتى الخامس عشر، يحصل الباحث عن وظيفة على إعانة قدرها 750 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في الإعانة المقدمة من مجلس الوزراء

يستطيع الباحث عن عمل التقديم للحصول على الإعانة الشهرية المقدمة من مجلس الوزراء السعودي والتي تستمر على مدار 15 شهر، وذلك من خلال بوابة طاقات الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

أولاً الذهاب إلى بوابة طاقات الإلكترونية. ثم يتم الضغط على أيقونة “البحث عن عمل”. بعد ذلك يتم تسجيل بيانات المتقدم (الاسم، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية، تعيين كلمة السر، عنوان البريد الإلكتروني). ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة في أماكنها المناسبة. في النهاية يتم النقر على كلمة “تسجيل”.

بذلك تكون انتهت عملية التسجيل في البوابة الإلكترونية طاقات للحصول على إعانة خلال فترة البحث عن وظيفة ملائمة.