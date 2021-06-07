نظام أودس بلس جامعة الملك عبد العزيز .. تعرف على طريقة التسجيل

قدمت جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية نظام أودس بلس الإلكتروني الجديد، الذي يساهم في تطوير العملية التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، التي تهدف عبر خطتها المطورة إلى تكثيف المناهج التعليمية، وجعلها أكثر إفادة للطلاب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل بعد التخرج.

نظام أودس بلس جامعة الملك عبد العزيز

أودس هو نظام تعليمي جديد أتاحته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية من خلال موقع إلكتروني، لمساعدة كلاً من هيئة التدريس، طلاب البكالوريوس، وطلاب الدراسات العليا على تحصيل المادة العلمية على النحو الأفضل من خلال الأدوات المطورة التي تساهم في تسهيل العملية التعليمية والتي أصبح لا يمكن الاستغناء عنها.

مزايا نظام أودس بلس

هذا النظام يحتوي على الكثير من المزايا التي يستفيد منها الطلاب وهيئة التدريس معًا، والتي من أبرزها ما يلي:

يستطيع الطالب الجامعي أن يطلع إلكترونيًا على محتويات المناهج الدراسية الخاصة به.

يتمكن الطالب من معرفة المنهج المقرر عليه دراسته ونظام الدراسة في جامعة الملك عبد العزيز.

هناك بعض الخدمات المتاحة عبر النظام، منها اختيار المناهج الدراسية والتسجيل فيها، معرفة عدد ساعات الاختبارات والإطلاع على النتائج.

يستطيع أعضاء هيئة التدريس تقييم الأداء الطلابي إلكترونيًا.

تسهيل عملية التواصل الإلكتروني بين كلاً من المعلم والطلاب.

طريقة التسجيل في النظام الجديد

هناك خطوات بسيطة يتم إتباعها من أجل التسجيل في النظام بالجامعة، وهو عبارة عن التالي: