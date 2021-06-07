استعلام تغيب وافد برقم الهوية 1442 في السعودية

تعد خدمة استعلام تغيب وافد برقم الهوية واحدة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية السعودية لأصحاب مؤسسات القطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يستطيع صاحب العمل الاستعلام عن العامل المتغيب من الوافدين، حيث أن التغيب بدون مبرر أو إبلاغ مسبق يعد خرق لبنود العقد بين الطرفين، مما قد يعرض الوافد إلى العقوبة.

كيفية استعلام تغيب وافد برقم الهوية

الاستعلام إلكترونيًا عن وافد متغيب من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً يقوم صاحب المنشأة بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني. ثم يتم النقر على الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يقوم المستعلم بتسجيل الدخول إلى حسابه الخاص من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. من ثم يتم الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية، ثم الضغط على الاستعلام عن عامل. فيما بعد يقوم المستعلم بإدخال رقم الإقامة الخاص بالعامل المتغيب عن العمل. في النهاية يتم الضغط على أيقونة البحث، ليقوم الموقع في غضون ثواني بعرض كافة المعلومات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

تتيح وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال الخطوات الآتية: