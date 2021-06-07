نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تغيب وافد برقم الهوية 1442 في السعودية في المقال التالي
تعد خدمة استعلام تغيب وافد برقم الهوية واحدة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية السعودية لأصحاب مؤسسات القطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يستطيع صاحب العمل الاستعلام عن العامل المتغيب من الوافدين، حيث أن التغيب بدون مبرر أو إبلاغ مسبق يعد خرق لبنود العقد بين الطرفين، مما قد يعرض الوافد إلى العقوبة.
كيفية استعلام تغيب وافد برقم الهوية
الاستعلام إلكترونيًا عن وافد متغيب من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- أولاً يقوم صاحب المنشأة بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني.
- ثم يتم النقر على الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك يقوم المستعلم بتسجيل الدخول إلى حسابه الخاص من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- من ثم يتم الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية، ثم الضغط على الاستعلام عن عامل.
- فيما بعد يقوم المستعلم بإدخال رقم الإقامة الخاص بالعامل المتغيب عن العمل.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة البحث، ليقوم الموقع في غضون ثواني بعرض كافة المعلومات المطلوبة.
طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة
تتيح وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
- أولاً التوجه مباشرة إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم النقر على أيقونة “أبشر للأفراد” من الصفحة الرئيسية.
- من ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل اسم المستخدم وكلمة السر.
- يتم إرسال رسالة نصية للمستعلم عبر الهاتف تحتوي على رمز التحقق، الذي يجب إدخاله في مكانه الصحيح.
- ثم يتم اختيار أيقونة استعلاماتي من الخدمات الإلكترونية المتاحة، ثم الضغط على خيار “جوازات”.
- بعد ذلك يتم اختيار “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”، حيث يتم إدخال رقم الإقامة المراد الاستعلام عنها.
- إعادة كتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على “عرض”.
- في النهاية بعد إتمام الخطوات يتم عرض بيانات الإقامة المراد الاستعلام عنها (الصلاحية، موعد الانتهاء، التجديد).
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام تغيب وافد برقم الهوية 1442 في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.