نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون الخروج النهائي في نظام العمل السعودي.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهدف المملكة العربية السعودية إلى التطوير في شتى المجالات، والتي من أبرزها قانون الخروج النهائي في نظام العمل، والذي يتمثل في تطوير القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة للحفاظ على حقوق وواجبات كلاً منهما، إلا أن هناك شروط يجب توافرها من أجل مد فترة تأشيرة الخروج نهائيًا نتعرف عليها في المقال.

نظام العمل في المملكة العربية السعودية 1442

نظام العمل السعودي يضم عدد من اللوائح والقوانين التي بشأنها إدارة العلاقة بين صاحب العمل والعامل سواء كان من السعوديين أو الوافدين.

كما أن القانون يضم 29 مادة تتضمن عمل النساء، شروط التأهيل والتدريب للخريجين، الحماية من التعرض إلى الحوادث.

كما تشمل مادة منع عمل الأطفال، العمل في المناجم والمحاجر، العقوبات التي يمكن توقيعها في حالة مخالفة أي من بنود القانون.

تم إجراء بعض التعديلات على قوانين نظام العمل، والتي من أبرزها الخروج والعودة للعامل الوافد وأسرته.

بالإضافة إلى الخروج النهائي للعامل وأفراد أسرته، والتنقل بين الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص.

قانون الخروج النهائي في نظام العمل في السعودية

هذا القانون يصب في صالح العامل الوافد للعمل في أي من القطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية.

حيث يستطيع منذ البداية استخراج تأشيرة خروج نهائي تمكنه من العودة إلى وطنه فور انتهاء مدة عقده أو خلال فترة سريان العقد وقتما شاء.

كما يستطيع الوافد القيام بذلك من خلال حسابه الخاص على منصة أبشر الإلكترونية، مع العلم أنه يستطيع أيضًا إلغاء تأشيرة الخروج نهائيًا.

علمًا بأن عدم الالتزام بشروط الخروج النهائي قد تعرضه إلى المنع من دخول السعودية مجددًا.

شروط الخروج نهائيًا في نظام العمل السعودي الجديد

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في حالة تقديم طلب الخروج من المملكة نهائيًا للوافدين، والتي تتمثل فيما يلي:

حصول العامل على عقد عمل موثق، وأن يكون لديه تصريح إقامة ساري الصلاحية.

أن تكون صلاحية جواز السفر ممتدة حتى 160 يوم على الأقل.

خضوع العامل إلى لوائح قانون العمل السعودي.

يقوم العامل بتقديم الطلب أثناء تواجده في السعودية.

ألا يكون عليه مخالفات مرورية لم يتم تسديدها.

كيفية التقديم على قانون الخروج النهائي

يستطيع العامل الوافد أن يقدم طلب للحصول على الخروج نهائيًا، وذلك أثناء تواجده في المملكة عن طريق خطوات معينة تتمثل في التالي:

أولاً يتم الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. ثم يقوم المستخدم بإدخال الاسم وكلمة السر الخاصة به. النقر على أيقونة “خدمات الأفراد”. ثم يتم اختيار الجوازات، ومنها النقر على خدمات إلكترونية، ثم اختيار خدمات المكفولين. بعد ذلك يتم اختيار “الخروج النهائي”، ثم اختيار “طلب جديد”. ومن ثم يقوم العامل بالنقر على تأشيرة نهائية، ثم القيام بإرسال الطلب.

يفضل أن يقوم مقدم الطلب بطباعة طلبه، مع العلم أن الطلب يستغرف فترة أقصاها عشرة أيام للموافقة عليه، وفي خلال هذه الفترة يستطيع المتقدم إلغاء طلبه من خلال المنصة.

صلاحية الطلب عبارة عن خمسة أيام يتم احتسابها بداية من الحصول على الموافقة، لذلك يجب على الشخص استكمال الإجراءات والأوراق خلال هذه الفترة.

مد فترة تأشيرة الخروج نهائيًا

من الضروري أن يستكمل العامل المقيم في السعودية أوراق الخروج النهائي الخاصة به في غضون فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ إصدار الموافقة، وفي حالة عدم الالتزام يكون عرضة للعقوبات بسبب اختراق لوائح قانون العمل.