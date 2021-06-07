تمويل سريع بجدولة ميسرة بدون تحويل الراتب وأقل هامش ربح عبر منصة سلفة

تمويل شخصي سريع هو ما يميز منصة سلفة في السعودية عام ١٤٤٢ حيث يتم التقديم على طلب تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة ويحصل بعدها جميع العملاء السعوديين والسعوديات على موافقة فورية طارئة ويتم إيداع بعدها مبلغ التمويل المطلوب الذي يصل إلى 5000 ريال سعودي في حسابات العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل حيث يمتاز التمويل بالسرعة بالسيولة النقدية عند الطلب ولكن يتم الموافقة على طلب قرض منصة سلفة بعد مطابقة الشروط والأحكام المطلوبة حيث تحتاج منصة سلفة في السعودية أن يكون الدخل الشهري للعميل يبدأ من أربعة ألف ريال سعودي من أجل الموافقة على طلب التقديم الذي يتم من خلال رابط أسرع تمويل نقدي بلا تحويل الراتب بجدولة شهرية ميسرة لكافة المتقدمين السعوددين عبر موقع المنصة في المملكة.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سريع من منصة سلفة

للحصول على تمويل شخصي سريع وفوري في 15 دقيقة تقريباً يمكن الآن الحصول عليه من منصة سلفة في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً ويمتاز بأنه قرض متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولكن أي تمويل يحتاج من أجل الموافقة عليه بعض الشروط اللازمة لذلك نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والاحكام اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل :

تشترط منصة سلفة في السعودية توفير خدمة عمل لا يقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي وتحتاج فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص الحصول على تمويل شخصي سريع من المنصة.

يحتاج كذلك التمويل المناسب من سلفة في السعودية أن يكون عمر المتقدم يبدأ من 18 عام ويصل إلى 60 عام كحد أقصى للتقديم.

الدخل الشهري المناسب من أجل قبول التمويل من منصة سلفة في السعودية، يبدأ من أربعة ألف ريال سعودي عبر منصة سلفة.

مزايا منصة سلفة عند طلب التمويل في السعودية