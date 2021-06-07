“أرامكو” تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

بلادي – الرياض:

أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم (الإثنين)، بدء إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).

وأوضحت الشركة في بيانين منفصلين على “تداول”، أن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول، مبينة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق.

وأبانت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك، مشيرة إلى أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وعيّنت “أرامكو” كلاً من “الإنماء للاستثمار” و”الراجحي المالية” و”بي إن بي باريبا” و”سيتي” و”بنك أبو ظبي الأول” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورجان” و”مورجان ستانلي” و”الأهلي المالية” و”الرياض المالية” و(“س أم بي سي نيكو” و”ستاندرد تشارتر”) بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتبارًا من اليوم 7 يونيو 2021.