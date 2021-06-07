“الحصيني”: أجواء المملكة والخليج ستشهد تراجعا في الكتلة الحارة بداية من الغد

بلادي – الرياض:

توقع الباحث في شؤون الطقس، عبد العزيز الحصيني، تراجعا في الكتلة الحارة تدريجياً عن مدن المملكة ودول الخليج، بدايةً من غد (الثلاثاء).

وأوضح الحصيني، أن درجات الحرارة ستنخفض من 3 إلى 5 درجات مئوية، لافتاً إلى أن ذلك سيكون واضحاً في نهاية هذا الأسبوع.

وأكد أن شدة درجات الحرارة ستتراجع وتعود لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.