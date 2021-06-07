استقالة “فهد السديري” من رئاسة “السعودية للكهرباء” .. ومجلس الإدارة يكلف “خالد القنون”

بلادي – الرياض:
أعلنت الشركة “السعودية للكهرباء”، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة “فهد بن حسين السديري” من منصبه، اعتباراً من تاريخ 7 يونيو 2021م، وذلك لظروفه الخاصة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن مجلس الإدارة وافق على تكليف المهندس “خالد بن محمد القنون” بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً 7 يونيو 2021 م، وحتى إشعار آخر، مقدمة الشكر لفهد السديري لما قدمه من جهود خلال فترة عمله بالشركة.
وأبانت أن القنون، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وشغل العديد من المناصب في الشركة خلال 31 سنة، وهو عضو في عدد من مجالس إدارات الهيئات واللجان المحلية.
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