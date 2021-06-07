ضبط قائد مركبة سمح لأحد الأشخاص بالتعلق بها من الخارج أثناء سيرها على طريق عام

بلادي – الرياض:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول لمخالفة مرورية ارتكبها أحد قائدي المركبات؛ بالسماح لأحد الأشخاص بالتعلق بالسيارة من الخارج أثناء سيرها على طريق عام، وهو ما قد يشكل خطرا على حياته.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور تمكنها من ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه، معربة عن شكرها لكل من يحرص على تطبيق قواعد السلامة المرورية.

وكان مقطع مصور بثه أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إحدى السيارات تسير على طريق سريع وقد تعلق بها أحد الأشخاص من الخارج، في مشهد قد يتسبب بكارثة على الطريق.