في مكتبه بنيوم .. ولي العهد يلتقي وزير الخارجية البريطاني

بلادي – الرياض:
التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بنيوم، اليوم (الإثنين)، وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.
وحضر اللقاء سفير المملكة لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير التجارة ماجد بن القصبي، فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.
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