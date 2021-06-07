“التجارة” تشهر بـ9 أشخاص حرروا شيكات دون رصيد وتعاقبهم بالسجن والغرامة

بلادي – الرياض:
شهرت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، بـ9 أشخاص، حرروا شيكات من دون رصيد، مبينة العقوبات التي سيتم تطبيقها في حقهم.
وتضمنت الأحكام الصادرة بحق المدانين، فرض غرامات مالية بمبالغ متفاوتة تراوحت بين 500 ريال و7 آلاف ريال، وذلك حسب قيمة المخالفة وقيمة الشيك المصدر.
كما عاقبت الوزارة المتهمين بعقوبة السجن التي تراوحت مدتها بين شهر و6 أشهر، فيما عوقبت بعض الحالات بالعقوبة المالية دون السجن، مع التشهير بالمخالف على نفقته.
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