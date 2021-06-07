“هدف”: إصدار الرخصة المهنية لا يمنع الاستفادة من برنامج “إعانة البحث عن عمل”

بلادي – الرياض:

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن إصدار الرخصة المهنية، لا يمنع من الاستفادة من برنامج “إعانة البحث عن عمل”.

وأوضح أن المنع، يكون فقط في حالة الارتباط بمزاولة نشاط تجاري وإصدار رخصة أو سجل تجاري.

وكان “هدف” قد أوضح في وقت سابق، أن إصدار الرخصة المهنية التعليمية أو الصحية يمنع أهلية برنامج “حافز”.