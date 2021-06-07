كلاب ضالة تهاجم قطيع أغنام في أحد أحياء نجران وتتسبب في نفوق 20 رأساً

بلادي – الرياض:

هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة “حوش أغنام” في حي الجربة بنجران، وتسببت في نفوق 20 رأساً من الأغنام التي يمتلكها أحد المواطنين.

وأظهرت صور متداولة، عدداً من الأغنام النافقة وهي ممددة على الأرض داخل “الحوش”، بعد تعرضها للهجوم من قبل الكلاب الضالة، فيما ظهرت أخرى مصابة وعلى جسدها آثار دماء.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المعنية بضرورة معالجة وضع الكلاب الضالة التي تشكل قلقا على السكان وممتلكاتهم.