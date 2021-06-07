“الأرصاد” ينبه من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

بلادي – الرياض:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من المناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، الرياض، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأبان أن محافظات الطائف وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات الباحة والقرى والمندق وبلجرشي بمنطقة الباحة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وأشار إلى أن محافظات الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ومحافظات الحرجة وسراة عبيد وظهران الجنوب بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتنتهي الساعة الـ9 مساءً.