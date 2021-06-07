نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركات المصرح لها باستخراج تصريح الحج عبر المسار الإلكتروني للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم وزارة الحج والعمرة بعملية تسهيل شئون الحج والعمرة لزوار بيت الله الحرام من داخل وخارج المملكة، وقد قامت الوزارة بمنح تراخيص لعدد من المؤسسات والشركات لاستخراج تراخيص الحج لمن يرغبون في أداء الفريضة عبر المسار الإليكتروني.

ولذلك يجب على حجاج الداخل التعاقد مع إحدى تلك المؤسسات للحصول على تصريح الحج 1442م، وتضمن وزارة الحج والعمرة أن تلك الشركات مؤهلة لتقديم خدمات مناسبة لحجاج الداخل، حيث أنها تنفذ مجموعة فعالة من برامج الرقابة على الشركات.

كما أنها تأخذ ضمانات مالية على تلك الشركات بحيث تضمن أنها ستفى بالتزاماتها تجاه حجاج بين الله الحرام.

كم عدد حجاج 1442 من داخل المملكة

صرحت بعض المصادر أن عدد الحجاج الذين سيصرح لهم بالحج هذا العام 1442م من داخل المملكة، 15 ألف عام، وهذا العدد أكبر ممن صرح لهم بالحج في العام السابق، وسوف يصرح أيضًا لحوالي 45 ألف حاج من خارج المملكة لأداء الفريضة هذا العام، وهذا يجعل العدد الكلي لحجاج هذا الموسم 60 ألف حاج.

ضوابط حج الداخل للعام الهجري 1442هـ

نظرًا لأن المملكة سوف تزيد من أعداد تصاريح الحج هذا العام عن العام الماضي، فإنها استحدثت مجموعة من الخيام ونقط الفرز لفحص الحجاج على طول طرق المشاعر المقدسة وذلك حرصًا على أمن وسلامة جميع الحجاج من الداخل والخارج.

ومن ضوابط قبول الحجاج من السعوديين والمقيمين هذا العام:

أن تتراوح فئاتهم العمرية بين 18-60 عام.

ألا يكون الحاج مصابًا بأي أمراض مزمنة أو أمراض اقتضت دخول المستشفى خلال فترة الستة أشهر السابقة لموعد الحج أو يخضع للغسيل الكلوي.

أن يقدم الحاج تقرير طبي يفيد أن حالته الصحية جيدة.

الشركات المسموح لها باستخراج تصاريح حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني

ويبلغ عدد شركات و مؤسسات حجاج الداخل المرخصة من الوزارة 236 شركة ومؤسسة ممتدة ل أكثر من 700 فرعاً داخل المملكة ، وتقوم تلك الشركات بالتواصل مع الوزارة ونقل بيانات الحجاج الراغبين في الحصول على تصريح الحج لها.

وبدورها تقوم وزارة الحج والعمرة بنقل تلك الأسماء لوزارة الداخلية السعودية التي تقوم بإصدار تصاريح الحج للسعوديين والمقيمين داخل المملكة.

وهذه هي قائمة بأسماء جميع الشركات المرخصة من وزارة الحج والعمرة والتي تتواصل مع الوزارة من أجل استخراج تصريح الحج عبر المسار الإلكتروني :

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