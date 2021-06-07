رابط تمويل الرهن العقاري عبر البنك السعودي الفرنسي

يقدم البنك السعودي الفرنسي العديد من التمويلات العقارية من ضمنها، تمويل الرهن العقاري والمتوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها وضوابطها، ويتيح البنك عن طريق التمويل العقاري هذا فرصة الحصول على سيولة للأفراد وفي المقابل يحصل البنك على رهن العقار الذي يمتلكه الفرد المتقدم، ويأتي هذا التمويل بصيغة التورق بمعنى آخر أن البنك يمتلك معادن يشتريها من السوق الدولي ويبيعها بعدها للعميل بمعدل نسبة سنوية ثابتة، من بعدها يقوم العميل بتوكيل إدارة الخزينة ببيع تلك المعادن من خلال القيام بتوقيع وكالة للحصول على النقد باسم البنك.

منتج تمويل الرهن العقاري المتاح عبر السعودي الفرنسي

بالنسبة إلى مزايا منتج الرهن العقاري فهي عديدة ومهمة للغاية، وموضحة على النحو الآتي:

أول ميزة وهي أن هذا المنتج متوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة التورق

تمويل الرهن العقاري يتوفر بهامش ربح منافس وثابت

يتوفر بهامش ربح منافس وثابت يستطيع العميل الحصول على العقار الذي يريده بحرية تامة من خلال رهنه للبنك إن كان شقة أو تاون هاوس أو دوبلكس أو فيلا، بشرط أن يكون مملوكا للعميل ولم يتم رهن العقار في الوقت الحالي

هناك إمكانية للحصول على التمويل للعملاء الذين تصل أعمارهم حتى 75 عام

في حالة الوفاة أو العجز يقوم البنك السعودي الفرنسي بإعفاء المتوفي أو صاحب العجز الكلي -لا سمح الله- من أقساط التمويل المتبقية والمترتبة على العميل

توفر خاصية القسط المتناقص للمتقاعدين

لا يوجد داعي لتقديم دفعة مقدمة للبنك.

شروط الرهن العقاري للعملاء في البنك السعودي الفرنسي

شرط العمر على الأقل أن يكون 20 عام

يشترط إنشاء حساب جاري لدى البنك والتقديم على قرض الرهن العقاري عبر البنك السعودي الفرنسي البوابة الإلكترونية

لدى البنك والتقديم على قرض الرهن العقاري عبر صافي دخل العميل على الأقل يجب أن يبلغ 5.000 ريال

يتوجب تحويل الراتب من خلال نظام سريع.

مستندات تمويل الرهن العقاري ورابط التقديم على المنتج