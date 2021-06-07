نعرض لكم كل ما يخص نظام فارس للتقديم في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين بعد أن تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن بداية حركة نقل المعلمين سواء في الداخل أو في الخارج، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من الكوادر التعليمية والخدمات التي يقدمونها، ومن خلال هذا الموضوع سوف نعرض لكم رابط التسجيل في عملية النقل للمعلمين عبر نظام فارس التعلم الإلكتروني، وخطوات وطريقة وإجراءات النقل للعام الدراسي ١٤٤٢-١٤٤٣، حتى نسهل عليكم عملية النقل لكافة المعلمين والإداريين وموظفي وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية، لذا تابعونا حتى النهاية

نظام فارس لنقل المعلمين



وجاءت الأهداف من عملية نقل المعلمين هو تحقيق الاستفادة الكاملة من عملية في النظام التعليمي بمختلف أنحاء المملكة والعمل على تقليل عملية الاغتراب التي يعاني منها المعلمين حيث يجب أن يكون كل معلم بالقرب من أهله ومكان إقامته، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات الأفضل لكافة المناطق التعليمية، كل هذا بجانب العمل على قلة الاختلاط والتكدسات والبعد الاجتماعي للحد من انتقال وباء كورونا المستجد بين المعلمين والطلاب.

حركة النقل الداخلي والخارجي عبر نظام فارس



يمكن للمعلمين التقديم في حركة النقل من خلال اتباع الخطوات التالي: