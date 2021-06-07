رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1443 وكيفية تحديث البيانات بالخطوات

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها مستفيدي الضمان الاجتماعي هي رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1443 من أجل تحديث بيانات المسجلين بالنظام، حيث تعتبر عملية تحديث البيانات باستمرار من المسائل المهمة لضمان استمرار الدعم ولتعديل أي معلومات جديدة طرأت على حالة المستفيد من الضمان الاجتماعي. وقد يسرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذلك من خلال البوابة الإلكترونية دون الحاجة للذهاب لفروع ومكاتب الوزارة.

رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1443

يعتبر تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من الأشياء المهمة جدًا لجميع مستفيدي الضمان للحفاظ على استمرار الاستحقاقات والدعم المقدم من قبل الوزارة. وقد يسرت الوزارة ذلك إلكترونيًا من خلال الرابط المباشر لتحديث الضمان الاجتماعي بالخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ثم ابدأ في تأكيد البيانات الشخصية ( الاسم الأول واسم الأب واسم الجد واسم العائلة، الجنس والحالة الاجتماعية، والجنسية والحالة الوظيفية ).

من ثم النقر على التالي وإدخال بيانات الاتصال نوع العنوان البريدي والمنطقة والمدينة والحي والشارع، ثم إدخال بيانات التواصل هاتف المنزل ورقم الجوال الرئيس ورقم جوال أخر والبريد الإلكتروني.

النقر على التالي لإدخال بيانات الحساب البنكي ادخل رقم الحساب الآيبان وتأكيد رقم الحساب البنكي واسم البنك والحالة.

النقر على التالي ثم الإفصاح عن بيانات الدخل في حالة وجود تغيير.

في حال وجود دخل انقر على يوجد دخل واضف المعلومات وفي حالة عدم وجود دخل انقر لا يوجد دخل.

النقر على زر التالي والموافقة على الشروط والأحكام.

سوف يُرسل إليك كود للتفعيل على الجوال ادخله في الخانات المخصصة له.

ثم أجب على العملية الحسابية والنقر على التأكيد.

يُرسل لك النظام رسالة تفيد باكتمال تحديث بياناتك بنجاح.

كيف أعرف رقم الضمان الاجتماعي بالخطوات

يمتلك كل المستفيدين في الضمان الاجتماعي رقم من خلاله يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب، لذلك سوف نستعرض تفاصيل التعرف على رقم الضمان الاجتماعي بالخطوات كالآتي:

الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على الخدمات الإلكترونية ثم النقر على البوابة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم الهوية الوطنية ثم رقم بطاقة الأحوال المدنية ثم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

ثم كتابة رمز التحقيق المرئي ثم النقر على الإرسال.

سوف يصل لك رمز التفعيل على البريد الإلكتروني قم بإدخاله في الخانات المخصصة.

انتظر لثوان وسوف يظهر لك رقم الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان برقم الطلب

يمكن الاستعلام على بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي برقم الطلب بالخطوات الآتية: