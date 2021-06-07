كيفية التسجيل في النقل المدرسي 1443 وقيمة الرسوم الجديدة

وفّرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، خدمة النقل المدرسي 1443 لجميع الطلاب والطالبات في المناطق المختلفة بالبلاد، للتيسير عليهم في عملية الانتقال إلى مدارسهم والعودة منها في العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 29 أغسطس 2021م، ولذلك هي من الخدمات التي تحتاج إلى التسجيل المبكر، نظرا لأن المقاعد محدودة، فيما يهتم كثير من أولياء الأمور بعملية التسجيل لانخفاض سعر الخدمة شهريا مقارنة بأسعار المواصلات الخاصة، وتحرص وزارة التعليم من جهتها على توفير هذه الخدمة بالتعاون مع شركات خاصة للنقل.

التسجيل في النقل المدرسي 1443

وعبر موقع نظام نور، يمكن لأولياء الأمور في السعودية، التسجيل في النقل المدرسي إلكترونيا، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع نظام نور.

إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح.

النقر على تسجيل دخول.

اختيار خدمة طَلب النقل المدرسي.

النقر على نقل عند الاسم المطلوب.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال رقم الهاتف الجوّال.

تأكيد الكود المرسل بعد إدخال رقم الهاتف الجوّال.

تحديد دفع أجور التسجيل من خلال سداد.

التّأكيد على رسالة تأكيد سداد المبلغ.

الاحتفاظ برقم فاتورة السداد.

سداد رسوم التسجيل في النقل المدرسي

ومن الممكن دفع رسوم التسجيل في النقل المدرسي بالمملكة العربية السعودية، عن طريق نظام نور الإلكتروني، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب نظام نور.

فتح صفحة الطلاب المقيدين على الحساب.

النقر على دفع أجور النقل المدرسي.

التأكيد على السداد، ليتم عرض الفاتورة وقيمتها 200 ريال.

الحصول على رقم فاتورة السداد.

يمكن السداد من خلال أي بنك.

أهمية النقل المدرسي في السعودية

أما عن أهمية خدمة النقل لطلاب المدارس في السعودية، فإنه يتلخص في عدد من النقاط على النحو التالي: