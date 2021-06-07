شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الإثنين

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1161 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1216 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 458707 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 441860 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7471 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الإثنين.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :