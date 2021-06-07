نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الاقامة بالرقم ابشر الجوازات وتاريخ انتهائها.. بالخطوات الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام صلاحية الاقامة ، ما زلنا نسعى لتقديم المزيد من الشرح والتفاصيل التي تخص الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجوازات السعودية عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ونختص في هذا المقال طرح موضوع الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة ، حيث يرغب الكثير من المواطنين المقيمين معرفة موعد انتهاء الإقامة الخاصة بهم وذلك يكون من خلال عدة خطوات يجب معرفتها بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين برقم الإقامة ، فيما سنرفق أدناه رابط رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة أبشر الجوازات السعودية.

استعلام صلاحية الاقامة

الاستعلام عن صلاحية الاقامة السعودية برقم الاقامة ، كانت وزارة الداخلية دشنت حملة وطن بلا مُخالف خلال عام 2018 الماضي وكانت تحديداً خلال أيام شهر شوال من العام المذكور، وكان الهدف من تلك الحملة أن تكون المملكة خالية تماماً من المخالفين، ونوهت الجوازات السعودية على جميع المقيمين سرعة الاستعلام عن صلاحية الاقامة من أجل معرفة حالتها صالحة أو منتهية وهل تحتاج تجديد هوية مقيم أم لا.

وسنرفق لكم أدناه طريقة كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر أبشر الجوازات السعودية جميع الراغبين في الاستعلام عن صلاحية الاقامة السعودية ، الطريقة تتمثل في التالي:

دخول عبر رابط موقع وزارة الداخلية.

ثم اختيار خدمة الاستعلامات.

وثم اختيار الجوازات ومنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كتابة رقم الإقامة ثم الرمز التأكيدي وبعد ذلك اختيار أيقونة عرض.

وفي نفس السياق ما زالت بوابة أبشر الجوازات السعودية تعمل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية حيث يمكنكم الاستعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب برقم الإقامة من خلال موقع بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، كما سيكون هناك أيضاً خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي.