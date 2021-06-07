نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفل سعودي يتسلق أعلى قمة في الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاع أصغر الأطفال السعوديين تسلم أعلى قمة في الوطن العربي في دولة المغرب ،لقد تسلق قمة جبال الأطلسي ويسمى “جبل توبقال ” بدولة المغرب ، ويدعي الطفل “رتال” ، ويبلغ من العمر ١١ عاما ، ويعد هذا الجبل من أعلى الجبال قمة في الوطن العربي، حيث يرتفع عن سطح البحر حوالي ٤١٦٧ متر . وقد استغرق رتال للوصول إلى قمة توبقال ٥ ايام فقط ، ليصبح بذلك اصغر الأطفال السعودين الذي استطاع وبكل جدارة وقوة شخصية تسلق هذه القمة الشاهقة.

وقد عشق الطفل السعودي ” رتال المطوع ” رياضة تسلق الجبال ، ومن أحببه بها وعلمه عليها هو والده، وكان الطفل السعودي يقوم دائما أثناء رحلاته بنشر الصور الخاصة به وتوثيقها علي حساباته، وقد تحدث والد الطفل ويدعي ” عبد العزيز ” بأن ابنه استطاع صعود قمة توبقال قبل انتشار وباء كورونا المستجد ، وعن ممارسة رتال رياضة تسلق الجبال ، قال لقد أحبها وبدأ في ممارستها في سن الثامنة من عمره .

البدايات والتحدي:

تحدث والده قائلاً: تسلق رتال معي الكثير من المرتفعات في المملكة العربية السعودية، وقد استطاع ابني الصعود إلى أعلى قمة في السعودية وهي قمة ” عقبة القرون ” ، كما صعد إلى أعلى قمة في نجد وهو جبل ” الصبخاء ” ،إلى جانب حبة إلى الرحلات والمغامرات فهو ايضا يمارس رياضة الكاراتيه.

المهارات الخاصة الصعود قمم الجبال:

من جانبة: أكد والد رتال ، انه يعمل على اختيار خط سير الصعود أولا ،لأن رياضة تسلق الجبال تحتاج إلى ذهن صافي ، تبدأ من خلالة قراءة المسار وتحليله، ومعرفة العوائق التي قد تصادفه، كما يتم تحديد مستوى القبضات وحركة الجسد ، ومن هنا تبدأ مرحلة حل عوائق التسلق ، ومعرفة أساليب المسار، كما أكمل حديثه: رياضة تسلق الجبال هي رياضة محلية لعدد كبير من الرجال والنساء على اختلاف أعمارهم، وذلك يساعد في الحصول على جسم سليم، أما عن المتعة فإنه وبالنظر إلى المناظر الطبيعية الخلابة، واستنشاق الهواء النقي أمر في غاية الروعة صعب وصف هذا الإحساس الرائع.

الأدوات اللازمة لممارسة رياضة تسلق الجبال.

ونذكر من خلال هذا المقال عبر موقعنا ثقفني الأدوات الخاصة التي تساعد في رياضة تسلق الجبال:

حذاء التسلق .

حزام الأمان والحبل .

أداة الإنزال ضروري لا غنى عنها .

كذلك بالإضافة إلي الحرص علي اصطحاب المشروبات والأطعمة، وعن أهم مميزات رياضة تسلق الجبال هي تعليم الأطفال على الشجاعة، ومدى تحمل المسئولية في اصعب القرارات، زيادة الثقة بالنفس، وبناء الشخصية السليمة، ومن خلال مقالتنا عرضنا ما نتمنى أن ينزل رضاكم عبر موقع ثقفنى.