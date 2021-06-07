خطوات التسجيل في باصات المدارس الحكومية بالسعودية 1443 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa ورسوم الخدمة

خطوات التسجيل في باصات المدارس الحكومية بالسعودية 1443 فقد شهدت الفترة الماضية إعلان وزارة التعليم السعودي عن أتاحت خدمة التسجيل في باصات المدارس الحكومية للطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي الخدمة التي تسمح بنقل الطلاب من المدارس الحكومية المختلفة عن طريق الباصات مقابل رسوم شهرية يتم دفعها مقابل هذه الخدمة، وهي الخدمة التي تسهل كثيرا عملية نقل الطلاب على أولياء الأمور، كما سهلت الوزارة إمكانية التسجيل في هذه الخدمة الكترونيا من خلال نظام نور التعليمي الالكتروني، كما تم التأكيد ان الرسوم التي يتم دفعها هي رسوم رمزية مقابل هذه الخدمة، تابع موعد عودة المدارس في السعودية للعام الدراسي الجديد 2022، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال الخطوات اللازمة للتسجيل في خدمة نقل الطلاب من خلال نظام نور وكذلك الرسوم الخاصة بها.

خطوات التسجيل في باصات المدارس الحكومية 1443

تابع خطوات التسجيل في باصات المدارس الحكومية بالسعودية 1443 تم تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم في إجراء التسجيل في خدمة باصات المدارس الحكومية لنقل الطلاب من خلال نظام نور، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات.

الدخول في البداية الى موقع نظام نور التعليمي الالكتروني مباشرة.

يتم اجراء تسجيل الدخول عن طريق تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بولي الامر بعد ان يقوم بالحصول عليهم.

ادخال رمز التحقق الموجود أمامك ومن ثم الضغط على أيقونة التسجيل.

التوجه الى الخدمات الموجودة على الموقع ومن ثم اختيار خدمة نقل الطلاب المدرسي.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ادخال كافة بيانات التواصل مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

إدخال رقم التحق بالذي يصل الى رقم الهاتف الخاص بك ليتم الامن من سداد قيمة الرسوم الخاصة بالنقل المدرسي ومن ثم طباعة الفاتورة.

سوف يتم بحث الطلب ومن ثم يتم الرد بعد ذلك بالموافقة.

رسوم خدمة التسجيل في باصات المدارس الحكومية

تم تحديد رسوم رمزية مقابل خدمة التسجيل في باصات المدارس الحكومية الخاصة بنقل الطلاب، حيث تقدر هذه الرسوم بحوالي 200 ريال سعودي، على ان يتم منح هذه الخدمة بشكل مجاني بالنسبة للكثير من الفئات مثل الاشخاص الذين يندرج اسمهم في الضمان الاجتماعي، كما اعلنت الوزارة ان اعلان اسماء المقبولين في الخدمة بعد بداية العام الدراسي الجديد 1443.