شروط تمويل نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، وهو قرض تمويلي بدون فوائد، يعمل على المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة، ليستطيعوا دعم واخذ الفرصة في تنمية مشروعاتهم الخاصة، ثم تحسين دخلهم ووضعهم الأسري، ويدعم البنك أصحاب الخبرة والموهبة، وأصحاب المجال الحر، عن طريق عمل حملات تسويقية لأصحاب المهارات الخاصة، ويعمل أيضا هذا القرض للعمل الحر على تعزيز الكفاءة لدى أصحاب الأعمال الحرة، وابتكر المسئولون بالبنك مجموعات منتجات تمويلية لخدمة كافة الفئات، وهناك تمويل نقدي وتمويل عيني، وهناك أنواع كثيرة من القروض، ومنها قرض الأسرة، وقرض السيارة، وقرض أهل، وقرض كنف، وقرض الأسرة والزواج، وسنتكلم في هذا التقرير عن نفاذ، تمويل العمل الحر.

شروط تمويل نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة

هناك شروطا للتقديم للحصول على نفاذ للعمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة:

أن يكون سعودي الجنسية ثم مقيم بالمملكة. ألا يزيد عمر المتقدم عن خمس وخمسون عاما، ولا يقل عن ثمانية عشر عاما. لا يمكن ضمان أي شخص طالما لم تسدد القرض. تقديم جميع الأوراق المطلوبة وخصوصا نوع العمل الحر، ثم يكون لديه وثيقة أو رخصة تثبت ذلك. الدخل الشهرى لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي. يلتزم المتقدم بدفع جميع الرسوم الإدارية. يشترط وجود كفيل أو ضامن للتمويل. لا تزيد فترة السداد عن أربعون شهرا.

طريقة التقديم على قرض نفاذ

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك. ثم كتابة رقم الهوية. إدخال العنوان الوطني لطالب القرض. ثم كتابة رقم الحساب البنكي. كتابة رقم الجوال المسجل في منصة ابشر. تقديم وثيقة العمل الحر. إذا كان التمويل بهدف شراء مركبات نقل يجب تقديم رخصة القيادة.

مميزات تمويل نفاذ

قرض برسوم إداريه ميسرة حوالى أربعة ألف ريال. يصل قيمة التمويل إلى ستون ألف ريال سعودي. فترة سداد التمويل تصل أربعون شهرا. يتم خصم الرسوم من قيمة التمويل قبل تحويله للمستفيد. يمكن لموظفي القاعين الحكومي والخاص الحصول على التمويل.

من هم الفئات المستفيدة من تمويل نفاذ

العاطلين عن العمل. المعاقين. المستحقين للضمان الاجتماعي. الموظفين ألا يتجاوز راتبهم عن أربعة عشر ريال سعودي. المواطنين الذين لم يحصوا علي تمويل من قنوات التمويل التقليدية.

أنواع التمويل لنفاذ من بنك التنمية الاجتماعية